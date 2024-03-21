Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 11 населених пунктах Херсонської області, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Через позавчорашні російські обстріли Червоного Маяка та Берислава до медичних закладів самостійно звернулися 82-річний чоловік та 75-річна жінка. У чоловіка лікарі діагностували вибухову травму та поранення передпліччя, у жінки – вибухову травму та контузію. Обом надали всю необхідну допомогу.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Козацького постраждала 72-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову травму та вогнепальні поранення.

У Осокорівці внаслідок атаки дронів пошкоджено 2 автомобілі.















Вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл центральних вулиць Херсона. Пошкоджень зазнали будівля гімназії та 2 багатоповерхові будинки. Постраждала 51-річна жінка, у неї черепно-мозкова травма та контузія.

Російські військові завдали ракетного удару по передмістю, поціливши у дитячий садочок, будівля якого зазнала значних руйнувань. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 9 навколишніх приватних будинків.

Зранку 21 березня росіяни вдарили безпілотником по Бериславу, повідомив начальник РДА Володимир Літвінов.

"46-річний місцевий житель через скидання вибухівки з дрона отримав поранення ноги, забій спини та голови. Зараз він знаходиться у лікарні, де медики надають потерпілому необхідну допомогу. Його стан оцінюють як задовільний", - йдеться в повідомленні.

















