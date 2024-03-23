Воины 73-го МЦ ССО уничтожают оккупантов дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Воины 73-го морского центра Сил Специальных операций уничтожают врага с точностью и мастерством. Работают дронами "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Было обнаружено здание с аэроразведчиками противника, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК. Операторы FPV-дронов и расчет 122-мм гаубицы Д-30 уничтожили все цели. Ориентировочные потери противника – примерно 5 человек.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий23.03.2024 19:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Сварчевський
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