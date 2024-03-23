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Воины 73-го МЦ ССО уничтожают оккупантов дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Воины 73-го морского центра Сил Специальных операций уничтожают врага с точностью и мастерством. Работают дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Было обнаружено здание с аэроразведчиками противника, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК. Операторы FPV-дронов и расчет 122-мм гаубицы Д-30 уничтожили все цели. Ориентировочные потери противника – примерно 5 человек.

Смотрите также: Вражеский автомобиль горит после атаки дрона "Дикі Шершні". ВИДЕО

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Автор: 

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Братська могила.
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23.03.2024 19:56 Ответить
Братерська, але вони нам не брати
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23.03.2024 21:29 Ответить
ребятушки, родные ****** этих пидоров ,
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23.03.2024 20:37 Ответить
какой красивый итог... прямо картина... шедевр.
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23.03.2024 21:43 Ответить
 
 