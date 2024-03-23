Воїни 73 МЦ ССО знищують окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій знищують ворога з точністю і майстерністю. Працюють дронами "Дикі Шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Було виявлено будівлю з аеророзвідниками противника, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК. Оператори FPV-дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30 знищили всі цілі. Орієнтовні втрати противника - приблизно 5 осіб.
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ОсвальдКоблпот #588757
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Владислав Сварчевський
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Григорий Бондаренко #527937
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