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Воїни 73 МЦ ССО знищують окупантів дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій знищують ворога з точністю і майстерністю. Працюють дронами "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Було виявлено будівлю з аеророзвідниками противника, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК. Оператори FPV-дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30 знищили всі цілі. Орієнтовні втрати противника - приблизно 5 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 73 МЦ ССО знищують обладнання росіян дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Автор: 

знищення (7600) ССО (525) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Братська могила.
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23.03.2024 19:56 Відповісти
Братерська, але вони нам не брати
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23.03.2024 21:29 Відповісти
ребятушки, родные ****** этих пидоров ,
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23.03.2024 20:37 Відповісти
какой красивый итог... прямо картина... шедевр.
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23.03.2024 21:43 Відповісти
 
 