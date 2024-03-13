Бійці 73 МЦ ССО знищують обладнання росіян дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
Воїни 73 морського центру спеціальних операцій знищують спостережне обладнання росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно як дрони "Дикі шершні" знищують російське обладнання. Зокрема, воїнам 73 МЦ ССО вдалось ліквідувати: виносні антени для керування FPV дронами, комплекс спостереження МУРОМ, PTZ-камеру відеонагляду Hikvision, виносну антена для FPV відео 5.8 та комплекс РЕБ.
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постійно Порошенко тисячами передає на фронт дрони.
Постійні новини про знищення ворога дронами "дикі шершні"
де новини про передачу диких шершнів, в які бригади, ким, коли?
де новини про знищення ворога дронами Порошенка?
Висновок: Порох передає, дикі шершні нищать. Таке в мене враження склалося.
під ключбез ключів - але надійно і чисто" звертатися до 73 МЦ ССО