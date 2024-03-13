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Бійці 73 МЦ ССО знищують обладнання росіян дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 73 морського центру спеціальних операцій знищують спостережне обладнання росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно як дрони "Дикі шершні" знищують російське обладнання. Зокрема, воїнам 73 МЦ ССО вдалось ліквідувати: виносні антени для керування FPV дронами, комплекс спостереження МУРОМ, PTZ-камеру відеонагляду Hikvision, виносну антена для FPV відео 5.8 та комплекс РЕБ.

Також дивіться: Легіон "Свобода Росії" знищив дронами "Дикі шершні" дві БМД-2 окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

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Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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13.03.2024 23:04 Відповісти
Із новин цензора за моїми спостереженнями:
постійно Порошенко тисячами передає на фронт дрони.
Постійні новини про знищення ворога дронами "дикі шершні"
де новини про передачу диких шершнів, в які бригади, ким, коли?
де новини про знищення ворога дронами Порошенка?
Висновок: Порох передає, дикі шершні нищать. Таке в мене враження склалося.
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13.03.2024 23:14 Відповісти
в даному випадку дикими шершнями нищить 73 МЦ ССО. в чому питання?
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13.03.2024 23:34 Відповісти
Снайперінг!
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13.03.2024 23:25 Відповісти
"Прибирання помешкань від нечисті, недорого, під ключ без ключів - але надійно і чисто" звертатися до 73 МЦ ССО
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14.03.2024 08:17 Відповісти
А кто-то на шторы в школе деньги сдавал...
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14.03.2024 09:03 Відповісти
А в цій школі навчалась моя донька. 😩
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14.03.2024 09:49 Відповісти
Скільки ж потім відновлювати...
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14.03.2024 10:13 Відповісти
це більш корисно ніж Тендрівську косу штурмувати
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14.03.2024 11:57 Відповісти
 
 