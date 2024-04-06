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Пограничники дронами уничтожили 4 вражеских орудия на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Сталевий кордон" FPV-дронами уничтожили 4 единицы вражеской артиллерии на Харьковском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники уничтожили 2 противотанковых орудия МТ-12 "Рапира", пушку-гаубицу "Д-20" и 122-мм гаубицу "Д-30".

Также смотрите: Пограничники обезвредили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в пограничье Сумщины. ФОТО

Автор: 

пограничники (1573) Харьковщина (5577) дроны (3912)


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Велика подяка нашим прикордонникам 👍🏼🙏🏼❤️
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06.04.2024 00:27 Ответить
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06.04.2024 00:33 Ответить
Чудово. Треба повторити багато разів це
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06.04.2024 01:55 Ответить
Помста рулить! Кордон на замку. Тримайтеся бо ви перші
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06.04.2024 02:58 Ответить
Щось не так... коли показували атаку на "Рапіру" (принаймні так було написано) то видно, що дульне гальмо не "рапірівське".
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06.04.2024 05:55 Ответить
Як же мені "подобаються" всілякі всезнаючі *********, які всі відео через ******, мабуть, вивчають. Для чого? А тому, що кожний такий ******** є кирзовою ватою?
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06.04.2024 09:21 Ответить
Чи то мені привиділось, чи це насправді, але на 37 сек. фермер на полі щось сіє трактором ?
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06.04.2024 10:26 Ответить
 
 