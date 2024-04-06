Пограничники дронами уничтожили 4 вражеских орудия на Харьковском направлении. ВИДЕО
Бойцы бригады "Сталевий кордон" FPV-дронами уничтожили 4 единицы вражеской артиллерии на Харьковском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничники уничтожили 2 противотанковых орудия МТ-12 "Рапира", пушку-гаубицу "Д-20" и 122-мм гаубицу "Д-30".
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