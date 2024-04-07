Бойцы подразделения "BULAVA" уничтожают российский "Урал" и БМП ночными дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
Операторы BULAVA из ОПБр им. Б.Хмельницкого ликвидируют "Урал" и БМП российской армии ночными дронами "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Этих ночных охотников - "Диких Шершней" - изготовили благодаря вашей финансовой поддержке. На видео работа операторов BULAVA из ОПБр им. Б.Хмельницкого. На очереди у нас еще несколько сотен ночных "Шершней". Поэтому продолжайте поддерживать сбор на дроны для ВСУ:
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три - пятнадцать
показать весь комментарий07.04.2024 21:46 Ответить Мне нравится 1
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий07.04.2024 22:18 Ответить Мне нравится 5
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