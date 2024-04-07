Бойцы подразделения "BULAVA" уничтожают российский "Урал" и БМП ночными дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Операторы BULAVA из ОПБр им. Б.Хмельницкого ликвидируют "Урал" и БМП российской армии ночными дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Этих ночных охотников - "Диких Шершней" - изготовили благодаря вашей финансовой поддержке. На видео работа операторов BULAVA из ОПБр им. Б.Хмельницкого. На очереди у нас еще несколько сотен ночных "Шершней". Поэтому продолжайте поддерживать сбор на дроны для ВСУ:

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