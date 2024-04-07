Бійці підрозділу "BULAVA" знищують російський "Урал" і БМП нічними дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Оператори BULAVA із ОПБр ім. Б.Хмельницького ліквідують "Урал" та БМП російської армії нічними дронами "Дикі шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Цих нічних мисливців "Дикі шершні" виготовили завдяки вашій фінансовій підтримці. На відео робота операторів BULAVA із ОПБр ім. Б.Хмельницького. На черзі у нас ще кілька сотень нічних Шершнів. Тому продовжуйте підтримувати збір на дрони для ЗСУ:
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показати весь коментар07.04.2024 21:46 Відповісти Мені подобається 1
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар07.04.2024 22:18 Відповісти Мені подобається 5
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