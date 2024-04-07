Бійці підрозділу "BULAVA" знищують російський "Урал" і БМП нічними дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори BULAVA із ОПБр ім. Б.Хмельницького ліквідують "Урал" та БМП російської армії нічними дронами "Дикі шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цих нічних мисливців "Дикі шершні" виготовили завдяки вашій фінансовій підтримці. На відео робота операторів BULAVA із ОПБр ім. Б.Хмельницького. На черзі у нас ще кілька сотень нічних Шершнів. Тому продовжуйте підтримувати збір на дрони для ЗСУ:

Моно-банка: https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Buy Me A Coffee: https://buymeacoffee.com/wildhornets

Читайте: Танк, два БМП, квадроцикл та близько десяти окупантів знищили українські воїни дронами "Дикі шершні". ВIДЕО