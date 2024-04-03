Танк, два БМП, квадроцикл та близько десяти окупантів знищили українські воїни дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Танк, 2 БМП, квадроцикл та з десяток російських окупантів: "вибухова" подяка підрозділу BULAVA спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов плюс за збір на 100 нічних дронів "Дикі шершні"
Минулого тижня ви, наші найкращі підписники, допомогли закрити великій збір на нічні дрони "Дикі шершні". Перші дрони поїхали до бійці підрозділу BULAVA з Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницько і минулого ранку вже показали себе в роботі.
Російські окупанти розпочали штурм затемна, але бійці виявили та підбили танк і два БМП. А далі вже добили ворожу техніку. Ваші донати в 1,8 млн грн. окупилися вже багатократно цього ранку. І це лише перші 5 нічних "Диких шершнів" зі 100.
Дякуємо всім за допомогу війську! Далі буде ще більше!
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