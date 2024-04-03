Танк, два БМП, квадроцикл та близько десяти окупантів знищили українські воїни дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Танк, 2 БМП, квадроцикл та з десяток російських окупантів: "вибухова" подяка підрозділу BULAVA спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов плюс за збір на 100 нічних дронів "Дикі шершні"

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Минулого тижня ви, наші найкращі підписники, допомогли закрити великій збір на нічні дрони "Дикі шершні". Перші дрони поїхали до бійці підрозділу BULAVA з Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницько і минулого ранку вже показали себе в роботі.

Російські окупанти розпочали штурм затемна, але бійці виявили та підбили танк і два БМП. А далі вже добили ворожу техніку. Ваші донати в 1,8 млн грн. окупилися вже багатократно цього ранку. І це лише перші 5 нічних "Диких шершнів" зі 100.

Дякуємо всім за допомогу війську! Далі буде ще більше!

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