Воины Третьей штурмовой бригады отразили вражеский штурм на окраинах Авдеевки. ВИДЕО
Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как помешали штурму россиян недалеко от Авдеевки. Как рассказали в бригаде, российские захватчики были накрыты ударными дронами.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Бойцы разобрали полностью здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", - говорится в сообщении.
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Що таке - "глибокий тил росіян"?
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