РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10801 посетитель онлайн
Новости Видео Война
9 508 6

Воины Третьей штурмовой бригады отразили вражеский штурм на окраинах Авдеевки. ВИДЕО

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как помешали штурму россиян недалеко от Авдеевки. Как рассказали в бригаде, российские захватчики были накрыты ударными дронами.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Бойцы разобрали полностью здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уцелевшие оккупанты бегут от артиллерийских ударов 3 ОШБр под Авдеевкой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, збережи і захисти наших воїнів!
показать весь комментарий
10.04.2024 22:24 Ответить
Авдіївка в глибокому тилу росіян, вони починають обходити Часів Яр, про що взагалі мова?????
показать весь комментарий
10.04.2024 22:30 Ответить
Мова про це: "Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали як завадили штурму росіян неподалік Авдіївки. Як розповіли у бригаді, російських загарбників було накрито ударними дронами."

Що таке - "глибокий тил росіян"?
показать весь комментарий
10.04.2024 23:17 Ответить
Причем здесь Часов Яр? От Авдеевки туда ровно 50 км.
показать весь комментарий
11.04.2024 03:17 Ответить
Воїни Третьої штурмової бригади відбили ворожий штурм на околицях Авдіївки неподалік Донецька......
показать весь комментарий
11.04.2024 04:17 Ответить
Все как говорил Муженко год назад, превратилось в "тяни толкай", мы окопчик отбили, они, у нас, 300 км кв.
показать весь комментарий
11.04.2024 06:17 Ответить
 
 