Двое оккупантов застрелились на поле боя. ВИДЕО

Двое оккупантов покончили с собой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов-самоубийц сняли аэроразведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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