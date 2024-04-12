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Двое оккупантов застрелились на поле боя. ВИДЕО

Двое оккупантов покончили с собой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов-самоубийц сняли аэроразведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Читайте также: Оккупант вставляет дуло автомата в рот и кончает жизнь самоубийством. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) самоубийство (1000) бой (164)


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Топ комментарии
+34
сподіваюсь, у травні вже почнуть по троє застрелюватись.
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12.04.2024 13:06
+23
Увидеть Украину и умереть!
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12.04.2024 13:07
+21
Нехай йдуть додому і там застрелять інших кацапів і самі застреляться. Світ стане кращим.
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12.04.2024 13:03
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Нехай йдуть додому і там застрелять інших кацапів і самі застреляться. Світ стане кращим.
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12.04.2024 13:03 Ответить
Курви! Копитні лємінги-самовбивці біжать топитись у Льодовитому океані, а ці їдуть в Україну. 👿
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12.04.2024 13:13 Ответить
Алекс, как там было в школе с биологией- мовою у тебя? Не копитні, а ратичні, и вообще лемминги это грызуны
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12.04.2024 15:42 Ответить
Они ещё считают себя героями! Херойски пали в борьбе с нацизмом - я не шучу!
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12.04.2024 15:34 Ответить
Кацапська срулетка
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12.04.2024 13:04 Ответить
атлічниє руцкіє!
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12.04.2024 15:32 Ответить
Явно кохались перед пострілом Голубкі......
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12.04.2024 13:06 Ответить
сподіваюсь, у травні вже почнуть по троє застрелюватись.
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12.04.2024 13:06 Ответить
31 грудня по 12. Під бій курантів.
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12.04.2024 13:19 Ответить
сподіваюсь вони порозумнішають і будуть цю благородну справу виконувати ротним складом)
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12.04.2024 13:19 Ответить
Увидеть Украину и умереть!
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12.04.2024 13:07 Ответить
навіщо сюди їхати, стрілялись би собі вдома, потвори...
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12.04.2024 13:34 Ответить
Не тот кайф
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12.04.2024 13:37 Ответить
Ну да, не успеешь сам, будешь неожиданно адреналиново замочим и не вопрос шо наповал, а с чувством толка и расстановки, когда кровинушка медленно цедится наружу, а ты весь такой лежишь и не можешь остановить потерю.
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12.04.2024 20:04 Ответить
Це вони гарно придумали
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12.04.2024 13:08 Ответить
Молю Бога , щоби всі рашисти перестрвляли один одного
і настав би мир в нашій країні 😠
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12.04.2024 13:15 Ответить
Я то же за цветную революцию. Да здравствует на каазлабаде парад суверенитетов!!!
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12.04.2024 20:10 Ответить
Хай цей флешмоб буде у кожному кацапському окопі - хто встигне першим, і далі по всьому Кацапстану
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12.04.2024 13:18 Ответить
кучно пішли) ждем тройнічкі,не зупиняйтесь товіріщі
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12.04.2024 13:21 Ответить
Типо, сколько одной пулей можно завалить (Шеренга - в висок, ряд - в затылок).
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12.04.2024 20:09 Ответить
а все таки молодці уміють робити добру справу
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12.04.2024 13:24 Ответить
Це вже стає доброю традицією )
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12.04.2024 13:26 Ответить
Таке враження, що їх там чимось поють, чи с дитинства колють, чи якось облучають. Зовсім з глузду поїхавший народ. Та народом не назвеш. Дика орда.
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12.04.2024 13:36 Ответить
Они такими являются с момента основания московии на болотах У них ничего не меняется за столетия, гены пальцем не сотрешь. В какой бы стране они сейчас не жили, они одинаковые везде. В дикой орде были и то умнее. Дал же бог соседей диких,алчных и завистливых.У которых убийство соседей из за денег и их майна считается святым долгом, а те кто нас убивает считается национальным героем и о его "подвигах" рассказывают в школах следующему поколению дебилов. А рожи этих моральных уродов висят на мемориальных табличках в школах где этот биомусор учился.
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12.04.2024 17:04 Ответить
Пусть так будет с каждым орком и одновременно.
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12.04.2024 13:40 Ответить
Ромео и Джульетта?
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12.04.2024 13:44 Ответить
Прекрасний челендж
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12.04.2024 13:46 Ответить
Це відео треба відправити у оту москальску передачу "А вам слабо?"...
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12.04.2024 13:58 Ответить
"И жил грешно, и умер смешно: голову казнил сам, а жопу оставил вам"(с)
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12.04.2024 14:10 Ответить
Молодці, всі кацапи повинні на них рівнятись і їхнім дітям в школі показувати.
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12.04.2024 14:39 Ответить
Солодка парочка Twix
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12.04.2024 14:45 Ответить
Я на таке, можу дивитись вічно!
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12.04.2024 15:12 Ответить
Що тільки заради іпотеки не зробиш.
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12.04.2024 15:19 Ответить
А у себя на болотах духовные скрепы не позволяли это сделать?
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12.04.2024 16:17 Ответить
хотєлі как всєгда, а вишло как лучшє !

могут жє, єслі захотят !
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12.04.2024 16:29 Ответить
Это хорошие руские, все бы так и пораньше!
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12.04.2024 17:06 Ответить
яка сумна новина
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12.04.2024 19:03 Ответить
Для спокойной ночи малюки - цены нет.
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12.04.2024 19:37 Ответить
Кацапским пропагандонам, про мальчика в трусиках, - респект.
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12.04.2024 19:39 Ответить
Я же говорю, шо кацапы когда хором, гоношатся гамбургскими когутиками. Когда 2 чела, счет будет 2:0 в нашу пользу. Подхалимы какие-то (подигрывают).
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12.04.2024 19:46 Ответить
Блин, а обнявшись принять гранату на двоих слабо? Один держит у виска, второй чеку выдергивает... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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12.04.2024 19:48 Ответить
Бестии знают же, шо для наших дронов они - прозрачные. Хоть воздушные киски послали бы своим клухам, через космос. Мабуть не любят своих кацапок.
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12.04.2024 19:52 Ответить
То шо у этих цапорылых жизни на каазлабадии не было, нет сомнений. Они даже не закляклы на секунду, шобы у них перед глазами промелькнула вся жистя.
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12.04.2024 19:56 Ответить
Вот как не петь новобранцам лаптеунтии всем знакомую пестнь, мол, вьется-вьется... в р.. оно е..тся(знамя полковое). Каамандиры вперде путь.
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12.04.2024 19:58 Ответить
Запускаю тотализатор, чмоня пыня застрелится или ему помогут?
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12.04.2024 20:00 Ответить
И заче перлись за столько килоиетров что бы пустить себе пулю в голову?Лучше бы дома это сделали в кругу семи.
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12.04.2024 21:19 Ответить
Наша задача - выработка у кацапов рефлекса: увидел птичку - помог обнулиться товарищам и обнулился сам, не дожидаясь мозгов, кишок и другого мяса, раскиданного дроном по соседним пенькам и мордам товарищей. Так будет гораздо этичнее, экологичнее и экономичнее для наших дроноводов.
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12.04.2024 22:38 Ответить
путлєр обіцяв в рай...
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12.04.2024 23:11 Ответить
це все треба було робити раніше на росії і не допускати до такого.
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13.04.2024 11:07 Ответить
 
 