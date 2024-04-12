Двое оккупантов застрелились на поле боя. ВИДЕО
Двое оккупантов покончили с собой на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов-самоубийц сняли аэроразведчики 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
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+34 Urs
показать весь комментарий12.04.2024 13:06
+23 Mod Dom
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і настав би мир в нашій країні 😠
могут жє, єслі захотят !