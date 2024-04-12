Двоє окупантів застрелилися на полі бою. ВIДЕО

Двоє окупантів вкоротили собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів-самогубців зафільмували аеророзвідники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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