Двоє окупантів застрелилися на полі бою. ВIДЕО
Двоє окупантів вкоротили собі віку на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів-самогубців зафільмували аеророзвідники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Топ коментарі
+34 Urs
показати весь коментар12.04.2024 13:06
+23 Mod Dom
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+21 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар12.04.2024 13:03
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і настав би мир в нашій країні 😠
могут жє, єслі захотят !