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Двоє окупантів застрелилися на полі бою. ВIДЕО

Двоє окупантів вкоротили собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів-самогубців зафільмували аеророзвідники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) самогубство (632) бій (162)


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Топ коментарі
+34
сподіваюсь, у травні вже почнуть по троє застрелюватись.
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12.04.2024 13:06
+23
Увидеть Украину и умереть!
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12.04.2024 13:07
+21
Нехай йдуть додому і там застрелять інших кацапів і самі застреляться. Світ стане кращим.
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12.04.2024 13:03
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Нехай йдуть додому і там застрелять інших кацапів і самі застреляться. Світ стане кращим.
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12.04.2024 13:03 Відповісти
Курви! Копитні лємінги-самовбивці біжать топитись у Льодовитому океані, а ці їдуть в Україну. 👿
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12.04.2024 13:13 Відповісти
Алекс, как там было в школе с биологией- мовою у тебя? Не копитні, а ратичні, и вообще лемминги это грызуны
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12.04.2024 15:42 Відповісти
Они ещё считают себя героями! Херойски пали в борьбе с нацизмом - я не шучу!
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12.04.2024 15:34 Відповісти
Кацапська срулетка
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12.04.2024 13:04 Відповісти
атлічниє руцкіє!
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12.04.2024 15:32 Відповісти
Явно кохались перед пострілом Голубкі......
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12.04.2024 13:06 Відповісти
сподіваюсь, у травні вже почнуть по троє застрелюватись.
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12.04.2024 13:06 Відповісти
31 грудня по 12. Під бій курантів.
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12.04.2024 13:19 Відповісти
сподіваюсь вони порозумнішають і будуть цю благородну справу виконувати ротним складом)
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12.04.2024 13:19 Відповісти
Увидеть Украину и умереть!
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12.04.2024 13:07 Відповісти
навіщо сюди їхати, стрілялись би собі вдома, потвори...
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12.04.2024 13:34 Відповісти
Не тот кайф
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12.04.2024 13:37 Відповісти
Ну да, не успеешь сам, будешь неожиданно адреналиново замочим и не вопрос шо наповал, а с чувством толка и расстановки, когда кровинушка медленно цедится наружу, а ты весь такой лежишь и не можешь остановить потерю.
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12.04.2024 20:04 Відповісти
Це вони гарно придумали
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12.04.2024 13:08 Відповісти
Молю Бога , щоби всі рашисти перестрвляли один одного
і настав би мир в нашій країні 😠
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12.04.2024 13:15 Відповісти
Я то же за цветную революцию. Да здравствует на каазлабаде парад суверенитетов!!!
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12.04.2024 20:10 Відповісти
Хай цей флешмоб буде у кожному кацапському окопі - хто встигне першим, і далі по всьому Кацапстану
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12.04.2024 13:18 Відповісти
кучно пішли) ждем тройнічкі,не зупиняйтесь товіріщі
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12.04.2024 13:21 Відповісти
Типо, сколько одной пулей можно завалить (Шеренга - в висок, ряд - в затылок).
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12.04.2024 20:09 Відповісти
а все таки молодці уміють робити добру справу
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12.04.2024 13:24 Відповісти
Це вже стає доброю традицією )
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12.04.2024 13:26 Відповісти
Таке враження, що їх там чимось поють, чи с дитинства колють, чи якось облучають. Зовсім з глузду поїхавший народ. Та народом не назвеш. Дика орда.
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12.04.2024 13:36 Відповісти
Они такими являются с момента основания московии на болотах У них ничего не меняется за столетия, гены пальцем не сотрешь. В какой бы стране они сейчас не жили, они одинаковые везде. В дикой орде были и то умнее. Дал же бог соседей диких,алчных и завистливых.У которых убийство соседей из за денег и их майна считается святым долгом, а те кто нас убивает считается национальным героем и о его "подвигах" рассказывают в школах следующему поколению дебилов. А рожи этих моральных уродов висят на мемориальных табличках в школах где этот биомусор учился.
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12.04.2024 17:04 Відповісти
Пусть так будет с каждым орком и одновременно.
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12.04.2024 13:40 Відповісти
Ромео и Джульетта?
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12.04.2024 13:44 Відповісти
Прекрасний челендж
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12.04.2024 13:46 Відповісти
Це відео треба відправити у оту москальску передачу "А вам слабо?"...
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12.04.2024 13:58 Відповісти
"И жил грешно, и умер смешно: голову казнил сам, а жопу оставил вам"(с)
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12.04.2024 14:10 Відповісти
Молодці, всі кацапи повинні на них рівнятись і їхнім дітям в школі показувати.
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12.04.2024 14:39 Відповісти
Солодка парочка Twix
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12.04.2024 14:45 Відповісти
Я на таке, можу дивитись вічно!
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12.04.2024 15:12 Відповісти
Що тільки заради іпотеки не зробиш.
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12.04.2024 15:19 Відповісти
А у себя на болотах духовные скрепы не позволяли это сделать?
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12.04.2024 16:17 Відповісти
хотєлі как всєгда, а вишло как лучшє !

могут жє, єслі захотят !
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12.04.2024 16:29 Відповісти
Это хорошие руские, все бы так и пораньше!
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12.04.2024 17:06 Відповісти
яка сумна новина
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12.04.2024 19:03 Відповісти
Для спокойной ночи малюки - цены нет.
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12.04.2024 19:37 Відповісти
Кацапским пропагандонам, про мальчика в трусиках, - респект.
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12.04.2024 19:39 Відповісти
Я же говорю, шо кацапы когда хором, гоношатся гамбургскими когутиками. Когда 2 чела, счет будет 2:0 в нашу пользу. Подхалимы какие-то (подигрывают).
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12.04.2024 19:46 Відповісти
Блин, а обнявшись принять гранату на двоих слабо? Один держит у виска, второй чеку выдергивает... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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12.04.2024 19:48 Відповісти
Бестии знают же, шо для наших дронов они - прозрачные. Хоть воздушные киски послали бы своим клухам, через космос. Мабуть не любят своих кацапок.
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12.04.2024 19:52 Відповісти
То шо у этих цапорылых жизни на каазлабадии не было, нет сомнений. Они даже не закляклы на секунду, шобы у них перед глазами промелькнула вся жистя.
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12.04.2024 19:56 Відповісти
Вот как не петь новобранцам лаптеунтии всем знакомую пестнь, мол, вьется-вьется... в р.. оно е..тся(знамя полковое). Каамандиры вперде путь.
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12.04.2024 19:58 Відповісти
Запускаю тотализатор, чмоня пыня застрелится или ему помогут?
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12.04.2024 20:00 Відповісти
И заче перлись за столько килоиетров что бы пустить себе пулю в голову?Лучше бы дома это сделали в кругу семи.
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12.04.2024 21:19 Відповісти
Наша задача - выработка у кацапов рефлекса: увидел птичку - помог обнулиться товарищам и обнулился сам, не дожидаясь мозгов, кишок и другого мяса, раскиданного дроном по соседним пенькам и мордам товарищей. Так будет гораздо этичнее, экологичнее и экономичнее для наших дроноводов.
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12.04.2024 22:38 Відповісти
путлєр обіцяв в рай...
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12.04.2024 23:11 Відповісти
це все треба було робити раніше на росії і не допускати до такого.
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13.04.2024 11:07 Відповісти
 
 