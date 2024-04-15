Враг бил по Славянску ракетой "Гром-Е1", - Нацполиция. ВИДЕО
По Славянску Донецкой области Россия ударила ракетой (бомбой) "Гром-Е1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Полицейские задокументировали последствия атаки.
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показать весь комментарий15.04.2024 16:55 Ответить Мне нравится 1
igor romanenko #506975
показать весь комментарий15.04.2024 18:22 Ответить Мне нравится 0
Стас Петров #423214
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Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий15.04.2024 23:02 Ответить Мне нравится 1
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