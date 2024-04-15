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Враг бил по Славянску ракетой "Гром-Е1", - Нацполиция. ВИДЕО

По Славянску Донецкой области Россия ударила ракетой (бомбой) "Гром-Е1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Полицейские задокументировали последствия атаки.

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обстрел (27114) ракеты (3568) Славянск (2572)


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Сдают суки. Хорошо, что у пи@оров эта бомба насколько мощная, настолько и не точная. Но наводчиков нужно найти и взять за яйца.
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15.04.2024 16:55 Ответить
Там одні ждуни.
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15.04.2024 18:22 Ответить
Здають що? Ім шоб ібануть в якусь чергову школу чи лікарню не треба нічого здавати. Вони куди небудь просто луплят
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15.04.2024 18:57 Ответить
Грім? Наша розробка чи як це розуміти? Невже не тільки Еміратам продали? Чи таки Гром? Власна назва здається не перекладається - це я до автора комюніке, якщо шо.
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15.04.2024 23:02 Ответить
 
 