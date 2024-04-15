Враг бил по Славянску ракетой "Гром-Е1", - Нацполиция. ВИДЕО

По Славянску Донецкой области Россия ударила ракетой (бомбой) "Гром-Е1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Полицейские задокументировали последствия атаки.

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