Компания "непригодных к военной службе" молодых мужчин из Украины ведет роскошную жизнь за границей, - СМИ. ВИДЕО
Группа молодых мужчин из Украины, уехавших за границу как непригодные к военной службе или волонтеры, ведет роскошную жизнь во время войны.
Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.
"На первый взгляд может показаться, что этот материал о роскошных отпусках во время войны – на самом деле о мобилизации", - отмечает Ткач.
Журналист наткнулся в инстаграм-канале на вот это фото, датированное августом 2022 года.
С четырех молодых людей призывного возраста на этом фото из итальянских Альп, по информации источников УП в правоохранительных органах, трое – непригодны для военной службы и, соответственно, сняты с военного учета, а четвертый выехал с помощью волонтерской системы "Шлях".
"После принятия закона о мобилизации неравенство, отпуска через систему "Шлях", "белые" билеты у состоятельной половины страны и другие позорные явления точно повлияют на нашу обороноспособность", - отмечают авторы материала.
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А і ще одна тема що: Валодька неуіноват, то всьо погані цапи відбувайли! А його так взагалі - сад Героїв України!
про свого зєХРЯКА теж таке писали на початку 2019го.