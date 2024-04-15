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Компания "непригодных к военной службе" молодых мужчин из Украины ведет роскошную жизнь за границей, - СМИ. ВИДЕО

Группа молодых мужчин из Украины, уехавших за границу как непригодные к военной службе или волонтеры, ведет роскошную жизнь во время войны.

Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.

"На первый взгляд может показаться, что этот материал о роскошных отпусках во время войны – на самом деле о мобилизации", - отмечает Ткач.

Журналист наткнулся в инстаграм-канале на вот это фото, датированное августом 2022 года.

Слобоженко розслідування

С четырех молодых людей призывного возраста на этом фото из итальянских Альп, по информации источников УП в правоохранительных органах, трое – непригодны для военной службы и, соответственно, сняты с военного учета, а четвертый выехал с помощью волонтерской системы "Шлях".

"После принятия закона о мобилизации неравенство, отпуска через систему "Шлях", "белые" билеты у состоятельной половины страны и другие позорные явления точно повлияют на нашу обороноспособность", - отмечают авторы материала.

Смотрите также: 5 тыс. дол. за переправку в Словакию - на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТО

Автор: 

мобилизация (2761) Ткач Михаил (134) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+44
Коли Зеля це говорив він сам в це не вірив. Уж хто хто , а він знає скільки синків виїхало за пропуском ГУР.
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15.04.2024 20:33
+40
Воювати будуть всі!
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15.04.2024 20:22
+27
Золота молодь, іліта)))
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15.04.2024 20:21
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Кращє б вони сказали хто батьки цих козаків, а те що в Українців бабла багато ми і так знаємо))) чесно вже нудить від цих потужних донатерів, ніби то на них військо тримається))) типувони комусь роблять велику послугу, бо на справді це прості люди захищають їх бізнеси і схеми, не кажучи вже про те що під час і на самій війні вони і заробляють...
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16.04.2024 11:48 Ответить
Це гидко, але ж не забуваємо про головних Пуйлів, ой що це я про охфіс П. та корупціонерів Мін, Про, СебеУ... У них Рєзніков був пійманий за лапу 2, інші обригани, що бюджет пилять гуляють собі на волі з мільярдами вкрадених гривень, тому ось такими ушлєпанами відволікають увагу суспільства від дєлішьок яки мутять тим часом. Саме МО це просто 95куартал під іншою назвою.
А і ще одна тема що: Валодька неуіноват, то всьо погані цапи відбувайли! А його так взагалі - сад Героїв України!
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16.04.2024 12:03 Ответить
А його охвіс*
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16.04.2024 12:04 Ответить
ого, стільки зєБОТВИ набігло відблеювати рагулячих манкурдів, що живуть на "папікавиє" гроші...

про свого зєХРЯКА теж таке писали на початку 2019го.
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16.04.2024 13:57 Ответить
Бидлота. Негайно мобілізувати і на передову - г*вно носити. На інше ця погань не заслуговує.
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16.04.2024 14:21 Ответить
ТАК ВРУЧЬ ЇМ ТАМ ТАБЕЛЬНУ ЗБРОЮ ОБОВ'ЯЗКОВО !)
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16.04.2024 18:08 Ответить
Круті сцикуни!
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16.04.2024 18:44 Ответить
Класичне бидло .
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19.04.2024 17:50 Ответить
******* стид навіть ГУР їм виїзди малював, за 100 дол. **** клоуни готові раком стати
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18.08.2024 16:25 Ответить
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