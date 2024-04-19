РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4523 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 655 10

Спецназовцы СБУ дроном уничтожили российскую САУ МСТА-С на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

На временно оккупированном левобережье Херсонской области воины ЦСО "А" СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили российскую самоходную установку МСТА-С прямо на огневой позиции.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты записали видео, удивляясь насколько далеко башня улетела от гаубицы.

Смотрите также: Пограничники ночью из дрона Баба Яга уничтожили 5 единиц вражеской техники на левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19890) дроны (3909) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
***** ***** это ваш пункт назначения. Без исключения.
показать весь комментарий
20.04.2024 00:21
+5
Це вже не напишуь: "Вы фсьоврёти!" Самі ж і підтвердили!
показать весь комментарий
19.04.2024 23:51
+3
Вомбашня - це шо шукати, чи де? І слухає єкіпаж вомбата накабздона?
показать весь комментарий
19.04.2024 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже не напишуь: "Вы фсьоврёти!" Самі ж і підтвердили!
показать весь комментарий
19.04.2024 23:51 Ответить
Вомбашня - це шо шукати, чи де? І слухає єкіпаж вомбата накабздона?
показать весь комментарий
19.04.2024 23:55 Ответить
А як здивувались ті, що були в башні🤔 Уявляєте вираз їх морди ліца
показать весь комментарий
20.04.2024 09:20 Ответить
***** ***** это ваш пункт назначения. Без исключения.
показать весь комментарий
20.04.2024 00:21 Ответить
Пи...да *********.
показать весь комментарий
20.04.2024 00:32 Ответить
В Херсоні сніг розтанув ще 2-3 місяці тому! Кому мульку трете?
показать весь комментарий
20.04.2024 00:48 Ответить
В нас теж але вчора знов трохи випало ненадовго....
показать весь комментарий
20.04.2024 08:01 Ответить
У нас вчора перед обідом засипало, +1 було ...
показать весь комментарий
20.04.2024 12:14 Ответить
эх жаль что вы отлучились
показать весь комментарий
20.04.2024 05:53 Ответить
Не спецпризначенціСБУ Центру А..., а дроноводи сбу. Чим ці спецпризначенці відрізняються від ЗСУ?
показать весь комментарий
20.04.2024 08:48 Ответить
 
 