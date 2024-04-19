Спецназовцы СБУ дроном уничтожили российскую САУ МСТА-С на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

На временно оккупированном левобережье Херсонской области воины ЦСО "А" СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили российскую самоходную установку МСТА-С прямо на огневой позиции.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты записали видео, удивляясь насколько далеко башня улетела от гаубицы.

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