Спецназовцы СБУ дроном уничтожили российскую САУ МСТА-С на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО
На временно оккупированном левобережье Херсонской области воины ЦСО "А" СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили российскую самоходную установку МСТА-С прямо на огневой позиции.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты записали видео, удивляясь насколько далеко башня улетела от гаубицы.
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