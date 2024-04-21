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Оккупант притворился мертвым, чтобы спастись. ВИДЕО

Дрон-камикадзе украинских защитников ликвидировал притворявшегося мертвым оккупанта, чтобы избежать удара беспилотника.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам в Херсоне. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+18
Бісові кацапи. )))

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21.04.2024 12:24
+16
Яка уёва акторська майстерність, та обертання виконав на 2, не той вже касап пішов🤨👩‍🦽🤮
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21.04.2024 12:17
+14
трошкі расчілавечіванія на сніданок
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21.04.2024 12:21
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Яка уёва акторська майстерність, та обертання виконав на 2, не той вже касап пішов🤨👩‍🦽🤮
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21.04.2024 12:17 Ответить
а з повною сракою осколків не зручно кульбіти робити
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21.04.2024 13:18 Ответить
трошкі расчілавечіванія на сніданок
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21.04.2024 12:21 Ответить
так він і надалі здохлим прикидається тільки реалістичніше
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21.04.2024 12:22 Ответить
Вайкап Нео!
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21.04.2024 12:22 Ответить
хі кент,вай хіз бат із курва брокен
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21.04.2024 12:25 Ответить
Непогано так очелло порвало !
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21.04.2024 12:22 Ответить
Скрєпа репнула...плятььььь
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21.04.2024 12:24 Ответить
Шкода, що залишився живим. Бронік все забрав. Он як котився. Боявся другого.
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21.04.2024 12:23 Ответить
Та ні. П'ята точка все ж постраждала. І не відомо чи вся тазова частина в нормі... і під нею.
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21.04.2024 12:40 Ответить
Пісятиме через трубочку і матиме жінок тільки в думках. Теж норм
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21.04.2024 13:17 Ответить
Бісові кацапи. )))

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21.04.2024 12:24 Ответить
Плям від крові не було, тому прикидайся чи ні, а оператор дрону по інструкції має атакувати таку ціль.
Звідси - лайфхак для піхотинця: носити при собі ємність з червоною гуашшю (щоб можна було потім форму відіпрати) і густо полити себе при нальоті коптерів.
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21.04.2024 12:37 Ответить
Вже інструкцію написали?
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21.04.2024 13:10 Ответить
Це ти індійських фільмів передивився і увірував в те що кров червона. З початку таки так, наівть венозна відносно червона, але з часом кров (що венозна, що артеріальна) темнішає і на одязі, вибачаюсь, мало чим відрізняється від п'ятен дефекації (якби ми цього не хотіли, після смерті це завжди стається).
Тому і вираз існує - війна це піт, кров, гімно і сльози.
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22.04.2024 06:19 Ответить
Останній брейк-данс ...
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21.04.2024 12:38 Ответить
«Нє вєрю!» - сказав пілот дрона!
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21.04.2024 12:42 Ответить
Кабзон ображений - неповага у свинарнику.
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21.04.2024 12:55 Ответить
Прикинутому кацапу відірвало шматок дупи і він терміново ожив
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21.04.2024 13:43 Ответить
Нефиг пердеть рядом с огнем.
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21.04.2024 13:46 Ответить
****** хитровиїбана.
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21.04.2024 13:50 Ответить
На каждую хитрую дупу есть хер с винтом.
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21.04.2024 15:11 Ответить
В театральному училищі імені Щепкіна на вступних іспитах отримав би (можливо) позитивну оцінку, але наші пілоти БПЛА виставляють оцінку або 200 або 300 ....
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21.04.2024 13:58 Ответить
- не верю! (С) Станиславский
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21.04.2024 14:28 Ответить
Вже в натуральному вигліді!
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21.04.2024 14:32 Ответить
К леммингам подкрепление из опоссумов прибыло?
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21.04.2024 15:15 Ответить
Хороша спроба! Але незарахована!
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21.04.2024 15:15 Ответить
Надеюсь, добили...🤓
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21.04.2024 18:13 Ответить
 
 