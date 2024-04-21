Оккупант притворился мертвым, чтобы спастись. ВИДЕО
Дрон-камикадзе украинских защитников ликвидировал притворявшегося мертвым оккупанта, чтобы избежать удара беспилотника.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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+18 izzabaru
показать весь комментарий21.04.2024 12:24
+16 Tio Ugx
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+14 Yurka Gagarin
показать весь комментарий21.04.2024 12:21
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Звідси - лайфхак для піхотинця: носити при собі ємність з червоною гуашшю (щоб можна було потім форму відіпрати) і густо полити себе при нальоті коптерів.
Тому і вираз існує - війна це піт, кров, гімно і сльози.