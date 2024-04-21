Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам в Херсоне. ВИДЕО
Сегодня около 4.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега била по жилым кварталам Корабельного района Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Выбитые окна, поврежденные балконы, сгоревшие автомобили, напуганные взрослые и дети... Это коротко о сегодняшнем утре в Херсоне", - отмечает он.
Детальнее о последствиях вражеского удара по Херсону смотрите в видео.
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krot_lub
показать весь комментарий21.04.2024 12:59 Ответить Мне нравится 0
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