Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам в Херсоне. ВИДЕО

Сегодня около 4.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега била по жилым кварталам Корабельного района Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна, поврежденные балконы, сгоревшие автомобили, напуганные взрослые и дети... Это коротко о сегодняшнем утре в Херсоне", - отмечает он.

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Детальнее о последствиях вражеского удара по Херсону смотрите в видео.