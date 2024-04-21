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Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам в Херсоне. ВИДЕО

Сегодня около 4.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега била по жилым кварталам Корабельного района Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна, поврежденные балконы, сгоревшие автомобили, напуганные взрослые и дети... Это коротко о сегодняшнем утре в Херсоне", - отмечает он.

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Детальнее о последствиях вражеского удара по Херсону смотрите в видео.

Автор: 

обстрел (27114) Херсон (2815)


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Невже на цій планеті не має такої сили щоб зупинити це божевілля? 21 століття, а психічно хворий недомірок відає накази знищувати міста в центрі Європи.
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21.04.2024 12:59 Ответить
 
 