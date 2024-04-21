Россияне нанесли почти 400 ударов по Запорожской области
За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов в Запорожской области, поступило шесть сообщений о разрушении жилья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Войска РФ атаковали ракетой Запорожье, также враг нанес два авиационных удара по Работино и Малой Токмачке.
Кроме того, 124 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
Федоров отметил, что четыре обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино, 259 артобстрелов были нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
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