Россияне нанесли почти 400 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов в Запорожской области, поступило шесть сообщений о разрушении жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ атаковали ракетой Запорожье, также враг нанес два авиационных удара по Работино и Малой Токмачке.

Кроме того, 124 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Федоров отметил, что четыре обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино, 259 артобстрелов были нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и обстрелы 15 населенных пунктов региона. Есть жертвы. ФОТОрепортаж