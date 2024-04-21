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Росіяни завдали майже 400 ударів по Запорізькій області

Обстріли Запорізької області 20 квітня

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло шість повідомлень про руйнування житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ атакували ракетою Запоріжжя, також ворог завдав двох авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці.

Крім того, 124 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Федоров зазначив, що чотири обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине, 259 артобстрілів було завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

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обстріл (28183) Запорізька область (3558)


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