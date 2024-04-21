Війська РФ завдали удару по житлових кварталах у Херсоні. ВIДЕО

Сьогодні близько 4.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вгатила по житлових кварталах Корабельного району Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі автівки, налякані дорослі і діти... Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 3 громади Миколаївщини. У Херсонській області били по житлових кварталах, навчальному закладу, пошкоджено газогін

Детальніше про наслідки ворожого удару по Херсону дивіться у відео.