Війська РФ завдали удару по житлових кварталах у Херсоні. ВIДЕО
Сьогодні близько 4.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вгатила по житлових кварталах Корабельного району Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі автівки, налякані дорослі і діти... Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні", - зазначає він.
Детальніше про наслідки ворожого удару по Херсону дивіться у відео.
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krot_lub
показати весь коментар21.04.2024 12:59 Відповісти Мені подобається 0
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