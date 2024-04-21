УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7378 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 531 1

Війська РФ завдали удару по житлових кварталах у Херсоні. ВIДЕО

Сьогодні близько 4.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вгатила по житлових кварталах Корабельного району Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі автівки, налякані дорослі і діти... Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 3 громади Миколаївщини. У Херсонській області били по житлових кварталах, навчальному закладу, пошкоджено газогін

Детальніше про наслідки ворожого удару по Херсону дивіться у відео.

Автор: 

обстріл (28435) Херсон (3354)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже на цій планеті не має такої сили щоб зупинити це божевілля? 21 століття, а психічно хворий недомірок відає накази знищувати міста в центрі Європи.
показати весь коментар
21.04.2024 12:59 Відповісти
 
 