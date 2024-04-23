Украинские защитники ударили по вражескому командному пункту из РСЗО HIMARS. ВИДЕО
Наши воины ударили по командному пункту оккупантов из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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