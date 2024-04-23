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Украинские защитники ударили по вражескому командному пункту из РСЗО HIMARS. ВИДЕО

Наши воины ударили по командному пункту оккупантов из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили российский миномет "Тюльпан" наЛуганщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+11
Миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт загальною вартістю понад 770 тисяч євро
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23.04.2024 21:10
+10
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23.04.2024 21:11
+4
Дрібниця, але приємно
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23.04.2024 20:42
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Дрібниця, але приємно
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23.04.2024 20:42 Ответить
А чим той пункт командував? Взводом? Відділенням? Потрібно було б написати.
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23.04.2024 20:47 Ответить
По інформації росЗМІ, США на Одещину перекинуть міжгалактичну бригаду Люка Скайвокера
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23.04.2024 21:08 Ответить
А воно вам, треба?
Чи ви для ….?? ЖДУНИ поінформують ******, не відволікайтесь
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23.04.2024 21:12 Ответить
Миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт загальною вартістю понад 770 тисяч євро
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23.04.2024 21:10 Ответить
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23.04.2024 21:11 Ответить
Ким , откуда деньги ?
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23.04.2024 21:15 Ответить
Наверное ахметов
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23.04.2024 21:32 Ответить
А оплатить ці автовишки населення, їх вартість буде закладена у квитанціях за сплату електроенергії? Чи чергова "благодійність" виродка ахмєтова, який накрав мільярди, а жертвує тисячі євро?
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24.04.2024 08:35 Ответить
треба наглядати , щоб боневтік не *******, щоб на фото здаватися вище.
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24.04.2024 10:13 Ответить
Музика до відео
Rick Astley - Never Gonna Give You Up
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&list=PLe-XpN2rhXWgNMqp7QdP10AogrkCfvjDz&index=1
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23.04.2024 21:47 Ответить
 
 