Силы обороны уничтожили российский миномет "Тюльпан" наЛуганщине. ВИДЕО
Артиллерия Сил обороны Украины уничтожила российский 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" у Лисичанска. Россияне обустроили огневую позицию своего миномета на границе лесопосадки и поля у автодороги на временно оккупированной территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения опубликовал телеграм-канал "Дивизион-Тиваз".
Авторы видео не отметили, каким вооружением нанесли удар по российскому "Тюльпану", однако видно, что он был уничтожен, вероятно, высокоточным боеприпасом, возможно, из РСЗО HIMARS.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий23.04.2024 19:54 Ответить Мне нравится 2
MyronMaG mm
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