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Силы обороны уничтожили российский миномет "Тюльпан" наЛуганщине. ВИДЕО

Артиллерия Сил обороны Украины уничтожила российский 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" у Лисичанска. Россияне обустроили огневую позицию своего миномета на границе лесопосадки и поля у автодороги на временно оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения опубликовал телеграм-канал "Дивизион-Тиваз".

Авторы видео не отметили, каким вооружением нанесли удар по российскому "Тюльпану", однако видно, что он был уничтожен, вероятно, высокоточным боеприпасом, возможно, из РСЗО HIMARS.

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Автор: 

уничтожение (6909) HIMARS (286)


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«Обрізання» московитів, по Українські!! Скрєпнінько вийшло, по саму землю..
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23.04.2024 19:54 Ответить
На бамбасі квітнуть тюльпани
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23.04.2024 21:10 Ответить
Не прижився тюльпан на нашій землі!
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23.04.2024 22:05 Ответить
 
 