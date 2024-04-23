Силы обороны уничтожили российский миномет "Тюльпан" наЛуганщине. ВИДЕО

Артиллерия Сил обороны Украины уничтожила российский 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" у Лисичанска. Россияне обустроили огневую позицию своего миномета на границе лесопосадки и поля у автодороги на временно оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения опубликовал телеграм-канал "Дивизион-Тиваз".

Авторы видео не отметили, каким вооружением нанесли удар по российскому "Тюльпану", однако видно, что он был уничтожен, вероятно, высокоточным боеприпасом, возможно, из РСЗО HIMARS.

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