Сили оборони знищили російський міномет "Тюльпан" на Луганщині. ВIДЕО

Артилерія Сил оборони України знищила російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" біля Лисичанська. Росіяни облаштували вогневу позицію свого міномета на межі лісопосадки та поля поблизу автодороги на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Дивізіон-"ТІВАЗ".

Автори відео не зазначили, яким озброєнням завдали удару російському "Тюльпану", проте видно, що він був уражений, ймовірно, високоточним боєприпасом, можливо, з РСЗВ HIMARS.

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