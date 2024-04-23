Сили оборони знищили російський міномет "Тюльпан" на Луганщині. ВIДЕО
Артилерія Сил оборони України знищила російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" біля Лисичанська. Росіяни облаштували вогневу позицію свого міномета на межі лісопосадки та поля поблизу автодороги на тимчасово окупованій території.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Дивізіон-"ТІВАЗ".
Автори відео не зазначили, яким озброєнням завдали удару російському "Тюльпану", проте видно, що він був уражений, ймовірно, високоточним боєприпасом, можливо, з РСЗВ HIMARS.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.04.2024 19:54 Відповісти Мені подобається 2
MyronMaG mm
показати весь коментар23.04.2024 21:10 Відповісти Мені подобається 3
Погрібний Олександр
показати весь коментар23.04.2024 22:05 Відповісти Мені подобається 2
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