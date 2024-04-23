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Сили оборони знищили російський міномет "Тюльпан" на Луганщині. ВIДЕО

Артилерія Сил оборони України знищила російський 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" біля Лисичанська. Росіяни облаштували вогневу позицію свого міномета на межі лісопосадки та поля поблизу автодороги на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження опублікував телеграм-канал "Дивізіон-"ТІВАЗ".

Автори відео не зазначили, яким озброєнням завдали удару російському "Тюльпану", проте видно, що він був уражений, ймовірно, високоточним боєприпасом, можливо, з РСЗВ HIMARS.

Також дивіться: Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

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знищення (7221) HIMARS (307)


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«Обрізання» московитів, по Українські!! Скрєпнінько вийшло, по саму землю..
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23.04.2024 19:54 Відповісти
На бамбасі квітнуть тюльпани
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23.04.2024 21:10 Відповісти
Не прижився тюльпан на нашій землі!
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23.04.2024 22:05 Відповісти
 
 