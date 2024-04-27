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Рашисты в оккупированном Мариуполе уничтожают историческое здание Общества содействия обороне Украины. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят здание Общества содействия обороне Украины (ОСОУ ДОСААФ), которое находится в историческом центре города.

Об этом сообщил городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики продолжают уничтожать Мариуполь. Под снос попадают не только дома жителей, но и знаковые здания. В частности, теперь россияне начали снос здания ОСОУ (ДОСААФ), которое находится в историческом центре города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до оккупации планировалось провести реконструкцию площади Освобождения и здания ОСОУ – в 2020 году немецкий архитектурный коллектив победил в Международном конкурсе идей на благоустройство участка.

"Здание должно было получить новую жизнь, а вокруг - должно быть европейское пространство, где мариупольцы смогли бы отдыхать и гулять. Но оккупанты все разрушили, все планы и город...", - резюмировали в городском совете.

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Мариуполь (5710) оккупация (10135) снос (153)


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Вони роблять те що і завжди

- убивають

- викорінюють мову

- викорінюють історію

- завозять орду на поселення

А потім "ето ісконно русская земля" "а что ві делаете на дамбасе?" "здесь всегда біла расея" "украіна перепісавает історію"
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27.04.2024 15:32 Ответить
Саме так. На окупованій в 1919 українській Стародубщині зараз лишились тільки церкви, збудовані на кошти гетьманів і козацької старшини
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28.04.2024 15:00 Ответить
Знищують сліди своїх воєнних злочинів. Варвари і азіати.
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27.04.2024 16:09 Ответить
 
 