Рашисты в оккупированном Мариуполе уничтожают историческое здание Общества содействия обороне Украины. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят здание Общества содействия обороне Украины (ОСОУ ДОСААФ), которое находится в историческом центре города.

Об этом сообщил городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Захватчики продолжают уничтожать Мариуполь. Под снос попадают не только дома жителей, но и знаковые здания. В частности, теперь россияне начали снос здания ОСОУ (ДОСААФ), которое находится в историческом центре города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до оккупации планировалось провести реконструкцию площади Освобождения и здания ОСОУ – в 2020 году немецкий архитектурный коллектив победил в Международном конкурсе идей на благоустройство участка.

"Здание должно было получить новую жизнь, а вокруг - должно быть европейское пространство, где мариупольцы смогли бы отдыхать и гулять. Но оккупанты все разрушили, все планы и город...", - резюмировали в городском совете.

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