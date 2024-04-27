Рашисти в окупованому Маріуполі знищують історичну будівлю Товариства сприяння обороні України. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять будівлю Товариства сприяння обороні України (ТСОУ ДТСААФ), яка знаходиться в історичному центрі міста.

Про це повідомила міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники продовжують знищувати Маріуполь. Під знесення потрапляють не лише будинки жителів, але й знакові будівлі. Так, тепер росіяни почали знесення будівлі ТСОУ (ДТСААФ), яка знаходиться в історичному центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до окупації планувалося провести реконструкцію площі Визволення та цієї будівлі ТСОУ – у 2020 році німецький архітектурний колектив переміг у Міжнародному конкурсі ідей на благоустрій ділянки.

"Будівля мала отримати нове життя, а навколо – мав бути європейський простір, де маріупольці змогли б відпочивати та гуляти. Але окупанти усе зруйнували усі плани та місто…", - резюмували в міській раді.

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