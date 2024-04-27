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Рашисти в окупованому Маріуполі знищують історичну будівлю Товариства сприяння обороні України. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять будівлю Товариства сприяння обороні України (ТСОУ ДТСААФ), яка знаходиться в історичному центрі міста.

Про це повідомила міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники продовжують знищувати Маріуполь. Під знесення потрапляють не лише будинки жителів, але й знакові будівлі. Так, тепер росіяни почали знесення будівлі ТСОУ (ДТСААФ), яка знаходиться в історичному центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до окупації планувалося провести реконструкцію площі Визволення та цієї будівлі ТСОУ – у 2020 році німецький архітектурний колектив переміг у Міжнародному конкурсі ідей на благоустрій ділянки.

"Будівля мала отримати нове життя, а навколо – мав бути європейський простір, де маріупольці змогли б відпочивати та гуляти. Але окупанти усе зруйнували усі плани та місто…", - резюмували в міській раді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни в окупованому Маріуполі зносять будинки, де живуть люди. ФОТО

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Маріуполь (3228) окупація (6685) знесення (104)


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Вони роблять те що і завжди

- убивають

- викорінюють мову

- викорінюють історію

- завозять орду на поселення

А потім "ето ісконно русская земля" "а что ві делаете на дамбасе?" "здесь всегда біла расея" "украіна перепісавает історію"
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27.04.2024 15:32 Відповісти
Саме так. На окупованій в 1919 українській Стародубщині зараз лишились тільки церкви, збудовані на кошти гетьманів і козацької старшини
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28.04.2024 15:00 Відповісти
Знищують сліди своїх воєнних злочинів. Варвари і азіати.
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27.04.2024 16:09 Відповісти
 
 