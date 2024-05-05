Одесская полицейская возмутилась необходимостью охранять церковь на Пасху: "Нах@й. Ну прилетит туда - это только минус 30 человек". В полиции говорят, что ее уволят. ВИДЕО

Сегодня, 5 мая, во время мониторинга в одном из пабликов было обнаружено видео с высказываниями одесской полицейской о недовольстве обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и равнодушием к возможным обстрелам и гибели граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Как отмечается, это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.

В полиции отмечают, что такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства.

"Сейчас сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. Заметим, что к службе в полиции девушка приступила лишь месяц назад", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время празднования Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта.

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"В очередной раз отмечаем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция - что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского", - резюмируют в Нацполиции Одесской области.

Между тем, в соцсети распространяется вышеупомянутое видео.

"Нах@й мне эту церковь охранять. Ну прилетит туда - ничего страшного, это же всего лишь минус 30 человек, а не минус 100", - заявляла полицейская.