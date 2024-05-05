Одесская полицейская возмутилась необходимостью охранять церковь на Пасху: "Нах@й. Ну прилетит туда - это только минус 30 человек". В полиции говорят, что ее уволят. ВИДЕО
Сегодня, 5 мая, во время мониторинга в одном из пабликов было обнаружено видео с высказываниями одесской полицейской о недовольстве обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и равнодушием к возможным обстрелам и гибели граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
Как отмечается, это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.
В полиции отмечают, что такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства.
"Сейчас сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. Заметим, что к службе в полиции девушка приступила лишь месяц назад", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время празднования Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта.
"В очередной раз отмечаем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция - что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского", - резюмируют в Нацполиции Одесской области.
Между тем, в соцсети распространяется вышеупомянутое видео.
"Нах@й мне эту церковь охранять. Ну прилетит туда - ничего страшного, это же всего лишь минус 30 человек, а не минус 100", - заявляла полицейская.
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Це лише дає можливість побачити принципи та правила відбору до поліції. В тому числі і психологічний стан претендентів.
Менти назавжди
"еліта"...як і квартал та епіцентри..😁
Чи не брат оцієї пані...?
вона не виконувала накази, чи порушувала закони? чого ви (не тільки ти конкретно, а більшість коментаторів) тут розгавкалися на неї?
І ця церква напевно - церква рпц мп. Це теж правда.
Тож розмова не про можливість захисту вірних філіалу фсб рф від рашистських же ракет силами поліціянтки, а про ставлення до людей. Цій поліціянтці абсолютно байдуже, скільки мешканців України вб,ють рашистські ракети та дрони, 30 або 100. Але в цьому вона НІЧИМ не відрізняється від зе-влади і від самого зеленського, який брехав про шашлики в травні, і йому досі абсолютно байдуже, скільки десятків тисяч загинуло лише в одному Маріуполі через те, що повірили його байкам про шашлики, а не вчасно евакуювалися...
...Тож і виходить, що за здоровою логікою зеленський має цю поліціянтку нагородити, як вірну однодумицю.
Так було за януковоча.
Так є за зеленського.
хто в поліції, хто в керівництві, хто в школі - українці. що зпродукували = те і маємо. ти ж далеко не відійшов теж.
ну вона йшла в ментовку в начальника сасать
а не щось там ахранять
Если им ковид концлагерь и чат боты понравился - то и такая работница полиции понравится .
Ещё больше кринжа , этого маловато...