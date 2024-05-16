Аэродром Бельбек в Крыму снова атаковали ракеты. ВИДЕО

Этой ночью снова на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что вечером 15 мая произошел пожар на военном аэродроме Бельбек. По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в результате ракетной атаки на аэродроме загорелся склад с топливом.

Оккупационные власти полуострова заявили, что этой ночью силы ПВО сбили несколько целей над Севастополем и Симферополем.

Напомним, минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Бельбек. По передним данным на аэродроме поражена техника и системы ПВО.

Также смотрите: Удары по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО