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10 бронемашин и более 50 штурмовиков уничтожили украинские воины во время атаки оккупантов на Часов Яр. ВИДЕО боя

Украинские подразделения отбили попытку штурма Часового Яра в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния украинских воинов оккупантам опубликованы в соцсетях.

"Часов Яр, Донецкая область. Кадры отражения попытки мощного механизированного штурма украинских позиций российскими оккупантами. Подразделения ВСУ уничтожили более 10 единиц вражеской техники, а воины боевой бригады Национальной полиции "Ярость" ликвидировали около полусотни российских штурмовиков", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На направлении Часового Яра российская армия несет много потерь, особенно во время активных штурмовых действий, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) бой (165) Часов Яр (326)


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Топ комментарии
+22
Правильно б"ють! За всіма правилами тактики - на марші До розвертання в бойовий порядок І стрілять їм незручно І піхота не розосередилася - згоряла прямо всередині БМП
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24.05.2024 09:26
+9
упоротість просто зашкалює...
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24.05.2024 09:30
+7
Наслідки для України, отої «мудрості», від Оманського СРАТЬєха зеленськага, з єрмаком і татаровим!!!
Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
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24.05.2024 09:24
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Правила форума Совет форумчан
Наслідки для України, отої «мудрості», від Оманського СРАТЬєха зеленськага, з єрмаком і татаровим!!!
Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
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24.05.2024 09:24 Ответить
Є підозри, що то був доширак з фсбешного пайка, а не мівіна.
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24.05.2024 09:30 Ответить
Правильно б"ють! За всіма правилами тактики - на марші До розвертання в бойовий порядок І стрілять їм незручно І піхота не розосередилася - згоряла прямо всередині БМП
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24.05.2024 09:26 Ответить
упоротість просто зашкалює...
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24.05.2024 09:30 Ответить
Останні кадри знищення піхоти - це шедевр!
Я аж заспівав:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
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24.05.2024 09:37 Ответить
славу супернову в тг смотришь?))))
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24.05.2024 10:28 Ответить
а мене пригадалося оте: "Куда же ві тімуравци?"
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24.05.2024 10:34 Ответить
E
Am
Расплескалась синева расплескалась
Dm
G
C
По тельняшкам разлилась по беретам
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
A7
Разлилась своим заманчивым цветом
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
Разлилась своим заманчивым цветом
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24.05.2024 10:48 Ответить
Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
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24.05.2024 12:16 Ответить
Добре є!
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24.05.2024 19:50 Ответить
 
 