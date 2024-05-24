10 бронемашин и более 50 штурмовиков уничтожили украинские воины во время атаки оккупантов на Часов Яр. ВИДЕО боя
Украинские подразделения отбили попытку штурма Часового Яра в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния украинских воинов оккупантам опубликованы в соцсетях.
"Часов Яр, Донецкая область. Кадры отражения попытки мощного механизированного штурма украинских позиций российскими оккупантами. Подразделения ВСУ уничтожили более 10 единиц вражеской техники, а воины боевой бригады Национальной полиции "Ярость" ликвидировали около полусотни российских штурмовиков", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
Я аж заспівав:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
Am
Расплескалась синева расплескалась
Dm
G
C
По тельняшкам разлилась по беретам
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
A7
Разлилась своим заманчивым цветом
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
Разлилась своим заманчивым цветом
Ей скажут, она зарыдает...