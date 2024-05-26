Дело ГБР против 125-й бригады и генерала Галушкина: что произошло на Харьковщине? | Юрий Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует дело Государственного бюро расследований против 125-й бригады и генерала Юрия Галушкина по ситуации с прорывом оккупантов на Харьковщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует прорыв оккупантами границы на Харьковщине, проверяют действия 28 командиров, - СМИ