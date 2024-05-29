В российском Барнауле лучших школьников отметили грамотами с украинской символикой. ВИДЕО

В одной из школ российского Барнаула лучших учеников отметили грамотами с украинской символикой - Тризубом и сине-желтым флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "патриотические" родители опубликовали видеозапись с таким "безобразием" и уже начали "вычислять, кто это".

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