В российском Барнауле лучших школьников отметили грамотами с украинской символикой. ВИДЕО
В одной из школ российского Барнаула лучших учеников отметили грамотами с украинской символикой - Тризубом и сине-желтым флагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "патриотические" родители опубликовали видеозапись с таким "безобразием" и уже начали "вычислять, кто это".
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+18 Cazzag
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+14 Andrew Moon
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Герої есвео тягнуть все підряд. Від унітазів до бланків...
Іними словами дебіли,що в інеті нарили тей надрукували
А у німців цілі полки літали на Су-2 та СБ (бомбили Москву) І артполки були з протитанковими 76-мм гарматами І гаубичні були - наші 152 мм Правда - більшість - на "Атлантичному валу" (Саме тому союзники з "власовцями" не панькалися Бо там воювали саме вони)
від окупованої україни, через засрані болота, аж до барнаула.
і у жодного кацапського вилупка не виникло, питання, що щось не так.
а якийсь кацапський мусор, все розгледів. мабуть манкурт з українським корінням.
дуже високої якості.
папір, деталізація, кольори.
це, українське.
у кацапів, такого не може бути, від слова, взагалі.