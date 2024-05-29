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У російському Барнаулі найкращих школярів відзначили грамотами із українською символікою. ВIДЕО

В одній із шкіл російського Барнаула кращих учнів відзначили грамотами з українською символікою - Тризубом та синьо-жовтим прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "патріотичні" батьки опублікували відеозапис із таким "неподобством" і вже почали "вычислять, кто это".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників. ФОТО

Автор: 

росія (65360) символіка (188) прапор (485) школа (2214) Тризуб (18)


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Топ коментарі
+18
Хай звикають...
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29.05.2024 13:32
+14
Ну так.
Герої есвео тягнуть все підряд. Від унітазів до бланків...
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29.05.2024 13:33
+11
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29.05.2024 13:33
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Хай звикають...
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29.05.2024 13:32 Відповісти
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29.05.2024 13:33 Відповісти
Це ж було вже.
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29.05.2024 13:33 Відповісти
Та комусь з модераторів було скучно, попалась ця муйня, дай думає, викладу за новину зійде. Може якийсь бонус зароблю...
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29.05.2024 14:03 Відповісти
Ну так.
Герої есвео тягнуть все підряд. Від унітазів до бланків...
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29.05.2024 13:33 Відповісти
Це ж було вже 😆😂🤣
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29.05.2024 13:34 Відповісти
Це не перший випадок,ще під час АТО в дитячому садочку дитині дали подібну,так батьки прийшли до керівництва і ткнули їх носом,мовляв у нас тут что бандеровцы завелись...
Іними словами дебіли,що в інеті нарили тей надрукували
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29.05.2024 13:36 Відповісти
А стела гранітна? "Героям войни" У Тобольську А на ній - портрет Вернера Гольдберга "Ідеального німецького солдата" (з плаката геббельсівського) У Липецьку - білборд з рекламою "Управления лесново хазяйства" А на ньому "закладає віраж" Хе-111 (бомбардувальник люфтваффе) У Барнаулі теж білборд - "Они сражались за Родину" А на ньому - екіпаж Ю-88 у кабіні літака
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29.05.2024 13:58 Відповісти
Ещё надо вспомнить билборды с танками "тигр"
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29.05.2024 14:20 Відповісти
Танки могли буть і нашими (трофейними) У нас навіть деякі підрозділи трофейною технікою та зброєю забезпечували Були БРЕМ на базі Т-ІІІ Навіть Су-76 на їх базі компонували
А у німців цілі полки літали на Су-2 та СБ (бомбили Москву) І артполки були з протитанковими 76-мм гарматами І гаубичні були - наші 152 мм Правда - більшість - на "Атлантичному валу" (Саме тому союзники з "власовцями" не панькалися Бо там воювали саме вони)
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29.05.2024 14:28 Відповісти
Я прекрасно знаю историю. Но там на билборды вывесили тигра панцерваффе
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29.05.2024 14:31 Відповісти
Не бачив Тому сперечаться не буду
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29.05.2024 14:38 Відповісти
Pz4 служили полковыми танками для офицеров.
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29.05.2024 14:32 Відповісти
В отличие от РККА, у немецкой армии была радиосвязь, и очень неплохого качества. Танки и самолёты были ВСЕ с радиостанцией.
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29.05.2024 14:35 Відповісти
А радіозв"язок тут до чого?
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29.05.2024 14:39 Відповісти
Потому что у РККА или покачивание крыльями, или флажки их башни. Уровень.
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29.05.2024 14:42 Відповісти
ТУТ це - до чого?
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29.05.2024 14:43 Відповісти
забули. це було про трофейну техніку
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29.05.2024 15:28 Відповісти
Ну так мова ж була про зображення німецьких зразків техніки та німецьких солдат на пропагандистських рашистських "засобах наглядної агітації" під виглядом нашої ! А не про наявність на них радіостанцій!
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29.05.2024 16:11 Відповісти
Согласен. Немного занесло
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29.05.2024 16:35 Відповісти
Хотя, зачем мне рассказывать очевидные вещи знатоку истории и офицеру
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29.05.2024 14:38 Відповісти
все буде Україна!
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29.05.2024 13:38 Відповісти
Чемпіонат по Славі Україні!
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29.05.2024 13:38 Відповісти
ну, хоча би двох-трьох причетних треба посадити років на п'ять-вісім. А якщо хтось попадеться чоловічої статі, то можно зразу мобілізувати під Вовчанськ для вивчення української державної символіки на місці.
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29.05.2024 13:40 Відповісти
прикиньте, який шлях зробили ці крадені грамоти.
від окупованої україни, через засрані болота, аж до барнаула.
і у жодного кацапського вилупка не виникло, питання, що щось не так.
а якийсь кацапський мусор, все розгледів. мабуть манкурт з українським корінням.
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29.05.2024 13:54 Відповісти
Там все простіше: Директор школи виділив гроші Послав секретаря чи завгоспа у якусь поліграфічну майстерню Там сидить "вахлак" сопливий що лише вміє користуваться комп"ютером Поліз до Інтернет Знайшов зображення грамоти і роздрукував на кольоровому принтері От і ВСЕ!
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29.05.2024 14:05 Відповісти
нєнє.
дуже високої якості.
папір, деталізація, кольори.
це, українське.
у кацапів, такого не може бути, від слова, взагалі.
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29.05.2024 14:11 Відповісти
Ну - не знаю У кацапів усе може буть Я висвітлив найпростішу версію Скачать зображення з Інтернет і включать принтер може і мавпа навчиться
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29.05.2024 14:20 Відповісти
А, може, підпільний Український спротив? Так хотілось би...
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30.05.2024 05:44 Відповісти
Не тіш себе ілюзіями! Як казав покойняка Задорнов: "На всякую западную хитрость мы ответим своей непроходимой глупостью!"
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30.05.2024 06:42 Відповісти
Розстріляти все чоловіче населення цієї таМОГОЧі. Щоб знали як компрометувати сивио.
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29.05.2024 13:54 Відповісти
увидели?ай ай ай...................ну дохните дальше *************** свинособаки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2024 13:59 Відповісти
Що вкрали - тим і відзначили....
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29.05.2024 14:08 Відповісти
Красиво же!
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29.05.2024 14:50 Відповісти
Грамоти для безграмотних москалів-пдрсів
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29.05.2024 15:38 Відповісти
Даже в Бараньем ауле понимают толк в красоте! 👌
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29.05.2024 15:55 Відповісти
Хороший знак, вивезені підарами колись українці памʼятають батьківщину свою
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29.05.2024 18:11 Відповісти
Учите, дети, грамоту
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29.05.2024 18:22 Відповісти
 
 