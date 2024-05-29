У російському Барнаулі найкращих школярів відзначили грамотами із українською символікою. ВIДЕО

В одній із шкіл російського Барнаула кращих учнів відзначили грамотами з українською символікою - Тризубом та синьо-жовтим прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "патріотичні" батьки опублікували відеозапис із таким "неподобством" і вже почали "вычислять, кто это".

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