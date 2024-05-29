У російському Барнаулі найкращих школярів відзначили грамотами із українською символікою. ВIДЕО
В одній із шкіл російського Барнаула кращих учнів відзначили грамотами з українською символікою - Тризубом та синьо-жовтим прапором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "патріотичні" батьки опублікували відеозапис із таким "неподобством" і вже почали "вычислять, кто это".
Топ коментарі
+18 Cazzag
показати весь коментар29.05.2024 13:32
+14 Andrew Moon
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+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.05.2024 13:33
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Герої есвео тягнуть все підряд. Від унітазів до бланків...
Іними словами дебіли,що в інеті нарили тей надрукували
А у німців цілі полки літали на Су-2 та СБ (бомбили Москву) І артполки були з протитанковими 76-мм гарматами І гаубичні були - наші 152 мм Правда - більшість - на "Атлантичному валу" (Саме тому союзники з "власовцями" не панькалися Бо там воювали саме вони)
від окупованої україни, через засрані болота, аж до барнаула.
і у жодного кацапського вилупка не виникло, питання, що щось не так.
а якийсь кацапський мусор, все розгледів. мабуть манкурт з українським корінням.
дуже високої якості.
папір, деталізація, кольори.
це, українське.
у кацапів, такого не може бути, від слова, взагалі.