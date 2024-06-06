Российский рейдовый буксир "Сатурн" уничтожен в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

6 июня 2024 года спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей"", - говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", - добавили в украинской разведке.

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Ранее сообщалось, что спецподразделение ГУР МО уничтожило морскими дронами два катера РФ КС-701 "Тунец".