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Российский рейдовый буксир "Сатурн" уничтожен в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

6 июня 2024 года спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей"", - говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", - добавили в украинской разведке.

Читайте также: Оккупанты, боясь потерять флот, оставили в Крыму меньшие суда, - Forbes

Ранее сообщалось, что спецподразделение ГУР МО уничтожило морскими дронами два катера РФ КС-701 "Тунец".

Автор: 

Крым (26406) уничтожение (6986) ГУР (434)


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Топ комментарии
+40
Якщо буксир виявив дрон, то почнуться пошуки і дрон знищать. Тому щоб не переводити дарма краще вже хоть щось. А з іншого боку окупанти повинні сцятись виходити у море на любому кориті ...
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06.06.2024 11:28
+31
Фсьо!! Сатурну більш не наливати ))))
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06.06.2024 11:23
+25
Кацапи мають терміново щось побудувать, бо скоро Буданов почне топити пляжні банани...
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06.06.2024 11:33
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Правила форума Совет форумчан
Фсьо!! Сатурну більш не наливати ))))
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06.06.2024 11:23 Ответить
Оператору дрона вже можна налити.
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06.06.2024 12:06 Ответить
Бички зачекались ))
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06.06.2024 11:23 Ответить
30 метрів, 300 тон, але екіпаж всього 2 рила, бички будуть голодні, треба ще ))
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06.06.2024 11:26 Ответить
Вибачаюсь, механічно опечатався, 3 рила ))
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06.06.2024 11:38 Ответить
Все одно бички впроголодь лягатимуть спати.
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06.06.2024 13:32 Ответить
Накуа на буксири переводити дрони?
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06.06.2024 11:25 Ответить
Якщо буксир виявив дрон, то почнуться пошуки і дрон знищать. Тому щоб не переводити дарма краще вже хоть щось. А з іншого боку окупанти повинні сцятись виходити у море на любому кориті ...
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06.06.2024 11:28 Ответить
Вони повинні просто сцятись постійно, тим більш на нашій землі. Пофігу, куди влучило - хоч у патрульний катер. Головне - шороху навели.
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06.06.2024 11:33 Ответить
Вони повинні сцятись він одного згадування про України, навіть коли ми нічого не робимо ...
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06.06.2024 11:43 Ответить
Ті буксири баржі на позицію для прикриття мосту виставляють
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06.06.2024 11:52 Ответить
Вообще-то Черноморск - это противоположный край Крыма. Оттуда до моста на буксире пилить и пилить. Километов с 500 будет.
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06.06.2024 12:03 Ответить
Я просто привів один з прикладів використання буксирів Міг привести приклад пересування суден в акваторії порту чи на зовнішній рейд Але ж це може буть незрозуміло багатьом! І хто сказав що порт у Чорноморську не може буть прикритим плавучими бонами? Саме буксири їх і виставляють
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06.06.2024 14:08 Ответить
там якась нещодавно посудина застрягла. Можливо буксир хотів її витягнути.
Тому щоб робити висновки - треба більше інформації і сподіваюся, вона є в ГУР. І писати її суди не потрібно.
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06.06.2024 11:33 Ответить
"птичка по зернышку клюет и сыты бывает" (с) ))))
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06.06.2024 12:05 Ответить
Погоджуюсь. На 1:05 хв. справа було видно велий кацапський корабель, однак оператор чомусь вирішив знищити дороговартісний дрон на диряве корито, обвішане старими автомобільними покришками.
Схоже що у них там проблеми з адекватністю чи лояльністю до України.
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06.06.2024 12:50 Ответить
Якщо придивитися, на відео було помітно навіть 3 ворожих корабля з усіх сторін
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06.06.2024 12:55 Ответить
Підозрюю, що старенький буксир для засрашки зараз ЗНАЧНО важливіший (бо продовжує виконувати безліч поточних задач та робіт, в т.ч. по постановці тих же бонів), ніж якісь сухогрузи чи щось подібне. Тож це не в командирів, які обрали ціль, проблеми з лояльністю, а у вас проблеми з головою. Бо серце армії - це логістика та рембригади, а серце флоту - це буксири та ремонтні заводи.
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06.06.2024 15:06 Ответить
Буксири допомагають причалювати, буксири проводять через фарватер, буксир взагалі все що плаває тягає і нічим іншим не потягаєш (понтони, плавкрани, баржі тощо), буксири тягнуть пошкоджене і заганяють в сухі доки тощо.

Це як "треба купку з 20 тон гравію на 100 метрів перемістити, але без тачки, тягни як хоч, можеш в жменях". В принципі, можна і без тачки (буксира), але реально замудохаєшся. Тож на питання "що краще вибити в ЧФ - буксири чи десантні катери?" відповідь однозначна: ВСІ БУКСИРИ!
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06.06.2024 14:38 Ответить
Без рейдовых буксиров невозможна работа порта. Все перетопить и тогда ни одно большое судно не зайдет на разгрузку/погрузк
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06.06.2024 16:46 Ответить
Нептун Свиридович - українець!
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06.06.2024 11:31 Ответить
а такий був флот, такий флот...
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06.06.2024 11:32 Ответить
Кацапи мають терміново щось побудувать, бо скоро Буданов почне топити пляжні банани...
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06.06.2024 11:33 Ответить
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06.06.2024 11:40 Ответить
Буданову сьогодні каву більше не наливайте ..
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06.06.2024 17:21 Ответить
Не можу зрозуміти, речники ГУР МОУ ідіоти чи зрадники. На 0.35 викладено як саме дрон долає захисну портову систему противника. Будьте певні, що ворог зробить висновки і більше такий прохід не вдасця. Для чого це робиться?
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06.06.2024 11:36 Ответить
Іноді здається, що речники керуються гаслом: "рускіє ітак всьо знают".
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06.06.2024 11:54 Ответить
На 0:35 видно лише, як дрон проходить у дірку в огородженні - думаєте, це настільки секретна тактика, що її нікому показувати не можна?
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06.06.2024 11:54 Ответить
вірогідно дірка там з'явилась після влучання попереднього дрона (на відео за декілька секунд показано вибух десь по курсу руху)
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06.06.2024 12:09 Ответить
Можливо. Але ж ця дірка вже нікуди не дінеться, орки її також побачать і навіть без відео зможуть зробити відповідні висновки.
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06.06.2024 12:45 Ответить
які висновки ? Там бахало і вибухало ! І буксир всьо !
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06.06.2024 18:50 Ответить
тунец Сатурну, гойдааа
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06.06.2024 11:36 Ответить
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06.06.2024 11:37 Ответить
"конєц сатурна" )) вангонула тоді дідовська фільмокласика.
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06.06.2024 11:40 Ответить
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06.06.2024 11:44 Ответить
*Печи* біля Борисова КБВО,там знаходилась школа абвера *Сатурн*,за совка і тепер учебка
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06.06.2024 16:36 Ответить
Это и есть "докопаться до мышей".Уже просто нет никаких кораблей Черноморского флота рф и приходится топить хоть что-нибудь.С такими темпами скоро ГУР начнет топить надувные матрасы...Ну хорошую такую демиллитарезацию(как там это слово пишется?) провел вован))))
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06.06.2024 11:52 Ответить
А з чого недавно по нам Калібри випускали?
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06.06.2024 12:29 Ответить
Ще дві третини від усіх кацапських корит на плаву. Ще топити і топити...
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06.06.2024 12:35 Ответить
Даже цели нормальной уже нету в крыму. Приходится какие то мелкие корыта топить
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06.06.2024 12:04 Ответить
Під час останньої ракетної атаи по Україні випустили 10 Калібрів, з яких збили тільки 4
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06.06.2024 12:30 Ответить
На жаль так, але пускали вони їх не з Криму, вони виходять не далеко в море десь з Новоросійська, роблять залп і швидесенько назад.
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06.06.2024 12:46 Ответить
Молодці. Провели розвідку, виявили буксир і вдарили декількома дронами за бешені гроші по лоханці яка нікому і нахер не потрібна. Це тільки по п'яні таке могло відбутись. І це видати за перемогу.
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06.06.2024 13:05 Ответить
У малоросов зрада, как обычно
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06.06.2024 16:48 Ответить
Ну таке, аж цілий буксир ....
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06.06.2024 13:29 Ответить
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06.06.2024 13:30 Ответить
Утіхні, ракет вистачає як і їх виробництва, не розповсюджуй кацапське ІПСО що Захід видохся.
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06.06.2024 15:26 Ответить
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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06.06.2024 16:39 Ответить
В нас навіть краще. Навіть не таксисти та парикмахери. Ті працюють та користь приносять. В нас кловунада квартал95 керує. Міттерану таке і не снилось.
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06.06.2024 20:45 Ответить
Безлад народжується з порядку, боягузливість народжується з хоробрості, слабкість народжується з сили. Порядок і безладдя - це число; хоробрість і боягузливість - це міць; сила та слабкість - це форма.
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06.06.2024 21:17 Ответить
Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію.
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06.06.2024 21:23 Ответить
А бувають дороги, якими не йдуть; бувають армії, на які не нападають; бувають фортеці, через які не борються; бувають місцевості, через які не борються; бувають накази государя, яких не виконують.
Якщо немає зиску, не рухайся; якщо не можеш придбати, не пускай у хід війська; якщо нема небезпеки, не воюй.


Ідеальна перемога - підпорядкування інших держав дипломатичними методами, без вступу у військові дії. Тому необхідно вести активну дипломатію, руйнувати союзи супротивника та ламати його стратегію.
Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина військового мистецтва. Повалити ворога без бою - ось вершина.



Слава Україні! Героям слава!
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06.06.2024 21:53 Ответить
Да, лучше бы твой клован в парихмахеры пошел
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06.06.2024 20:47 Ответить
Имея чудных на всю голову патриотов Украины, и врагов не надо искать…. Они живут рядом в твоей стране … возможно в одном подьезде с тобой.
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06.06.2024 21:12 Ответить
А 2 дрона стоят того говна?....решта де?? пуста гавань
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06.06.2024 13:30 Ответить
Хорошо, но мало. Надо что-то делать с поражающей силой, так как такие буксиры "гандолы *********" должны топиться одним катером, а здесь использовали два, если я правильно понял. Для увеличения поражающей силы нужно БК переместить ближе к носу, так как фугасное воздействие катастрофически падает с увеличением расстояния от подрыва до внешней обшивки цели. Другое дело ракета - она пробивает обшивку и взрывается внутри, поэтому фугасное воздействие максимальное. Здесь такого нет и поэтому нужно взрывчатку располагать как можно ближе к носу. Кстати, узкий и длинный нос здесь совсем не нужен, тем более он высовывается из воды, когда катер идет на максимальной скорости и он ничего не видит перед собой. При этом, заходит на атаку он на средней скорости и очееень много времени тратит на поиск целей. С этим тоже надо что-то делать, разведка должна работать быстрее и выявить все потенциальные цели. Также можно сформатировать взрывчатку и сделать ударное ядро, но это работа длинная и муторная, хотя в европах могли-бы этим заняться. Вообщем, топить все подряд, работы еще есть как в Крыму, так и за Крымом, да и на Балтике кацапы совсем распоясались. Кстати, кацапы перегородили все баржами, а если эти баржи затопить, то как они сами будут проходить? только по мосту?
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06.06.2024 14:58 Ответить
Ти мабуть з ранку до ночі експерементуешь якість ударних дронів на предмет ураження , десь там в фінський затоці .. А може наші морпіхи ( чи хто там керує ), наприклад загубили ціль , бо кацапи виявили рухаючі дрони , і вже треба було бодай що вражати кацапське ..
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06.06.2024 17:41 Ответить
На цьому відео, на відміну від попередніх, помітно, що на камеру встановлена стабілізація. Тобто катери еволюціонізують. Далі буде.....
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06.06.2024 15:19 Ответить
СЛАВА ГУРУ !!!
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06.06.2024 16:01 Ответить
Хлопці,рубайте кацапських ******,щоб вони з переляку стоячі сралися!
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06.06.2024 16:27 Ответить
👍👍👍
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06.06.2024 16:59 Ответить
От Волчанска до Харькова 30 км. 1 час ходу танками. Накуя глушить портофлотовский буксир за запросто 800км от Харькова!?? А вдруг вернёмся---пригодится ещё как.
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06.06.2024 19:52 Ответить
приємно
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06.06.2024 20:14 Ответить
Наступного разу голосно на всю країну повідомте про знищення моторного човна місцевого рибака дяді Васі
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07.06.2024 07:21 Ответить
 
 