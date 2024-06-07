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На Киевщине вследствие вражеской атаки горит промышленный объект. ВИДЕО

В Киевской области из-за атаки российских террористов произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

Кравченко добавил, что в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.

"Пострадавшие отсутствуют. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", - отметил глава ОГА.

Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами.

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Автор: 

Киевская область (4147) обстрел (27292)


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Топ комментарии
+2
Собачий сказ у кацвпів і не лікуються 😡
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07.06.2024 09:31
+2
Зате у нашого "керівника" суцільні екскурсії і гастролі по світу.
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07.06.2024 10:12
+2
надо тебя с нелегитимным ИО на Саммит Жира с туалетными бумажками "о мире" отправить, заодно в космос, как делал совок «Послання "Мир", "Ленін", "СРСР"» в 1962. Эффект одинаковый
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07.06.2024 11:23
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Собачий сказ у кацвпів і не лікуються 😡
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07.06.2024 09:31 Ответить
Різні думки. Багато хто вважає що в мізках московітів андрофагів духовний сифідіс, і заразна імперська, азіопська проказа....
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07.06.2024 10:55 Ответить
ашіпка.....сифіліс......
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07.06.2024 10:57 Ответить
Зате у нашого "керівника" суцільні екскурсії і гастролі по світу.
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07.06.2024 10:12 Ответить
Не стогніть...Президентом воюючої країни бути - це на Банковій постійно сидіти чи в окопі? Що, В.Зеленському, порадите Ви?
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07.06.2024 11:19 Ответить
надо тебя с нелегитимным ИО на Саммит Жира с туалетными бумажками "о мире" отправить, заодно в космос, как делал совок «Послання "Мир", "Ленін", "СРСР"» в 1962. Эффект одинаковый
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07.06.2024 11:23 Ответить
Можливо, Ви президенту, щось порадите? Бо пи.діть - не мішки перевиртати, а от щоб щось конструктивне видати - "нємагу, я тока папіз.єть"...
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07.06.2024 12:11 Ответить
Я ему саветую заткнуть рот газетаю. І тікає на Ростов, Его там ждут за невыполнение договорняков
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07.06.2024 12:35 Ответить
У нього радників-зрадників до#єра і більше - одного абдристовича варто згадати, щоб зрозуміти, що інших до тіла не допустять.
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07.06.2024 14:14 Ответить
Він не давно вже не президент воюючої країни. А в.о. Та і ніколи їм не був. А був придатком суфлеру під чутким керівництвом дерьмака.
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07.06.2024 12:07 Ответить
Скільки ж вас критиканів...Ви чуєте, що я питаю?! Порадите що? Що президент повинен робити, щоб вам усім догодити?
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07.06.2024 12:20 Ответить
Застрелитись або піти у відставку. Але можу закластись, що для першого вчинку у нього духу не вистачить, а для другого його кагал за усі чотири кінцівки триматиме, щоб залишався. Воно недієздатне, воно акторішка, що завчає тексти і кривляється на публіці
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07.06.2024 14:19 Ответить
Удавитись. Тихо десь у сараї.
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07.06.2024 20:14 Ответить
Не плутайте. В.о. президента.

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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09.06.2024 09:32 Ответить
ему порадити - убится апстену - из-за него тысячи украинских людей пострадали были ранены захвачены в плен или погибли
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12.06.2024 08:49 Ответить
 
 