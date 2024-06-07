На Киевщине вследствие вражеской атаки горит промышленный объект. ВИДЕО
В Киевской области из-за атаки российских террористов произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"В течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО", - говорится в сообщении.
Кравченко добавил, что в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.
"Пострадавшие отсутствуют. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", - отметил глава ОГА.
Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами.
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