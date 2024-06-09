В Украину вернули несовершеннолетнюю девушку, которую оккупанты вывезли в Россию. ВИДЕО
Команде Save Ukraine удалось вернуть в Украину 17-летнюю девушку, которую захватчики вывезли в Россию.
Об этом рассказал в Telegram руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Кулеба опубликовал видео возвращения девушки домой и отметил, что впереди у нее встреча с мамой.
"Несмотря на ряд сложных вызовов, команде Save Ukraine удалось приложить максимум усилий, и похищенная девушка наконец на родной украинской земле. Впереди - встреча с мамой. Счастливы быть причастным к этой невероятной миссии", - рассказал Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что еще троих детей удалось вернуть с ВОТ на подконтрольную Украине территорию. Среди них один ребенок, который лишен родительской опеки.
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Я категорично проти того , що ЗСУ приймала допомогу від неповнолітніх . Я за те , що хтось з волонтерів в Україні займався складенням таємного рієстру дітей , що перебувають під окупацією , а не тільки тих , кого вже вкрали . Бо дітей в Маріку вже усіх й не перлічити . Може мер Маріуполя цим зайнятися замість постів різних . Після визволення требо буде знати , хто й як там що захопив й хто туди в"їхав під час окупації ... Це вже зара требо займатися .
А ось ********* вони й через 5 поколінь залишаться софкоїдами .
Бо тільки у софку був пантеон "піонерів гемороїв" й "алея янгелів" , тьфу -- яка пафосна блевотина . У Степана Чубенко вибору не було , бо його вбили першим 8 років тому . Він й його батькі не знали , що там настільки кати , що вбивають за прапор підітків . А теперь уявіть собі , що він би вижив , став би відомим футболістом , а може служив би в "Азовцях" й якщо загинув би -- скільки з собою окрів забрав би ?! Або був би оператором дронів й наводив би Хаймарси на цілі батереї й танкові колони . Повернувся би до мами як таким же героєм як й зараз , але живим - залишив після себе дітей , став би мером власного міста у звільненому Донбасі . А Степана , як й тих мариупільців міг здати хтось з великої компанії підлітків .. у дворі , у школі ... хтось батьку скаже , мовляв ти ватник , а ми тут с хлопцями за Неньку . А той батько пійшов до лугандонів й здав інших , а сина в пітер послав вчитися за цю "послугу" . Бо підлітки нестриманні , вони до кінція не усвідомлюють небеспеку .
А скільки українців зараз в полоні під щоденними тортурами?