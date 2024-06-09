В Украину вернули несовершеннолетнюю девушку, которую оккупанты вывезли в Россию. ВИДЕО

Команде Save Ukraine удалось вернуть в Украину 17-летнюю девушку, которую захватчики вывезли в Россию.

Об этом рассказал в Telegram руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Кулеба опубликовал видео возвращения девушки домой и отметил, что впереди у нее встреча с мамой.

"Несмотря на ряд сложных вызовов, команде Save Ukraine удалось приложить максимум усилий, и похищенная девушка наконец на родной украинской земле. Впереди - встреча с мамой. Счастливы быть причастным к этой невероятной миссии", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что еще троих детей удалось вернуть с ВОТ на подконтрольную Украине территорию. Среди них один ребенок, который лишен родительской опеки.

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