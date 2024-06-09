В Україну повернули неповнолітню дівчину, яку окупанти вивезли до Росії. ВIДЕО

Команді Save Ukraine вдалося повернути в Україну 17-річну дівчину, яку загарбники вивезли до Росії.

Про це розповів у Telegram керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба опублікував відео повернення дівчини додому та зазначив, що попереду у неї зустріч з мамою.

"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще трьох дітей вдалося повернути з ТОТ на підконтрольну Україні територію. Серед них одна дитина, яка позбавлена батьківського піклування.

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