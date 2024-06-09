В Україну повернули неповнолітню дівчину, яку окупанти вивезли до Росії. ВIДЕО
Команді Save Ukraine вдалося повернути в Україну 17-річну дівчину, яку загарбники вивезли до Росії.
Про це розповів у Telegram керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кулеба опублікував відео повернення дівчини додому та зазначив, що попереду у неї зустріч з мамою.
"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", - розповів Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще трьох дітей вдалося повернути з ТОТ на підконтрольну Україні територію. Серед них одна дитина, яка позбавлена батьківського піклування.
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Я категорично проти того , що ЗСУ приймала допомогу від неповнолітніх . Я за те , що хтось з волонтерів в Україні займався складенням таємного рієстру дітей , що перебувають під окупацією , а не тільки тих , кого вже вкрали . Бо дітей в Маріку вже усіх й не перлічити . Може мер Маріуполя цим зайнятися замість постів різних . Після визволення требо буде знати , хто й як там що захопив й хто туди в"їхав під час окупації ... Це вже зара требо займатися .
А ось ********* вони й через 5 поколінь залишаться софкоїдами .
Бо тільки у софку був пантеон "піонерів гемороїв" й "алея янгелів" , тьфу -- яка пафосна блевотина . У Степана Чубенко вибору не було , бо його вбили першим 8 років тому . Він й його батькі не знали , що там настільки кати , що вбивають за прапор підітків . А теперь уявіть собі , що він би вижив , став би відомим футболістом , а може служив би в "Азовцях" й якщо загинув би -- скільки з собою окрів забрав би ?! Або був би оператором дронів й наводив би Хаймарси на цілі батереї й танкові колони . Повернувся би до мами як таким же героєм як й зараз , але живим - залишив після себе дітей , став би мером власного міста у звільненому Донбасі . А Степана , як й тих мариупільців міг здати хтось з великої компанії підлітків .. у дворі , у школі ... хтось батьку скаже , мовляв ти ватник , а ми тут с хлопцями за Неньку . А той батько пійшов до лугандонів й здав інших , а сина в пітер послав вчитися за цю "послугу" . Бо підлітки нестриманні , вони до кінція не усвідомлюють небеспеку .
А скільки українців зараз в полоні під щоденними тортурами?