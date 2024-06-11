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Новости Видео Война
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Оккупант мародерит ликвидированных пособников, прячется под березками и гибнет от удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор роты ударных БПЛА Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что перед смертью россиянин забрал какие-то вещи и оружие у своих уже ликвидированных пособников, а затем пытался тщетно найти надежное убежище в кустах возле нескольких березок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лариса, в этих домах все есть. Только нужно электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - российский мародер в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) мародерство (461) уничтожение (6974) Авдеевка (2444) дроны (3951) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+25
Страйк!
От що значить - "пряме влучання в центр прінятія рєшєній"
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11.06.2024 12:14
+16
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Класика!
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11.06.2024 12:24
+10
прилетіло в самий центр прінятія рішєній
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11.06.2024 12:36
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Гузна немае, ноги - на мiсцi.
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11.06.2024 12:13 Ответить
Страйк!
От що значить - "пряме влучання в центр прінятія рєшєній"
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11.06.2024 12:14 Ответить
А ведь успех был так близко(
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11.06.2024 12:15 Ответить
Люли-люли , стояла (бяарозка).
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11.06.2024 12:16 Ответить
Вот к чему жадность привела. Сидел бы в норке, не высовывлся немного пожил бы... SURE, кацапа имел низкий оклад.
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11.06.2024 12:21 Ответить
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Класика!
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11.06.2024 12:24 Ответить
Ой, що ж то за шумучинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців.

Щоб кусати москалів, ще й німоту.
Щоб не було на Вкраїні голоти.

Примістився Комар на дубочку.
Закріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура.
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості.
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці"
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11.06.2024 20:35 Ответить
Удачно спрятался, по крайней мере, удачно для оператора дрона. Благодарность обоим.
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11.06.2024 12:29 Ответить
прилетіло в самий центр прінятія рішєній
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11.06.2024 12:36 Ответить
а завтра другой прийдет и будет у него же мародерить, и после завтра еще один и .....
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11.06.2024 12:39 Ответить
Вот так и сдох без штанов с обгоревшей жопой и смародеренными вещами в карманах. А на рашке пропагандоны напишут как он храбро сражался под Берлином, сбил стопитьсот байрактаров и подбил сто Абрамсов
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11.06.2024 12:44 Ответить
скрепнєнько прільог возлє бєрьозок і уснул
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11.06.2024 12:50 Ответить
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.
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11.06.2024 12:52 Ответить
Оператор дрона має почуття гумору
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11.06.2024 12:53 Ответить
Давай мясо! Давай мясо!
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11.06.2024 13:08 Ответить
Ну очень красівоє!👍
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11.06.2024 13:13 Ответить
"кадыр овец!" - останнє, шо осінило порвану сраку ))
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11.06.2024 13:18 Ответить
"Донатьте на сракорізи"
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11.06.2024 13:39 Ответить
Не обязательно мародерил, хотя и это не исключено. Может, он взял телефон, его коллега попросил сообщить самке, когда тот копыта откинет. Хотя, финал мне понравился.
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11.06.2024 15:25 Ответить
Це прутіна радує, ще однин ерзя зкацаплений, здох в чорноземах Мирної України!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Україна переможе! Свято наближається в Україні
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11.06.2024 17:09 Ответить
Дуже переконливо!
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11.06.2024 17:31 Ответить
Жизнь вісіт на ніткє , а он всьо думаєт о прибиткє. (с)
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11.06.2024 17:35 Ответить
Ще одного успокоiлi.
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11.06.2024 18:57 Ответить
не встигло усвідомити як здохло
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11.06.2024 20:13 Ответить
 
 