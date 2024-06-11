Оккупант мародерит ликвидированных пособников, прячется под березками и гибнет от удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор роты ударных БПЛА Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что перед смертью россиянин забрал какие-то вещи и оружие у своих уже ликвидированных пособников, а затем пытался тщетно найти надежное убежище в кустах возле нескольких березок.

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