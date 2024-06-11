Оккупант мародерит ликвидированных пособников, прячется под березками и гибнет от удара украинского дрона. ВИДЕО
Оператор роты ударных БПЛА Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что перед смертью россиянин забрал какие-то вещи и оружие у своих уже ликвидированных пособников, а затем пытался тщетно найти надежное убежище в кустах возле нескольких березок.
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От що значить - "пряме влучання в центр прінятія рєшєній"
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Класика!
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту.
Щоб не було на Вкраїні голоти.
Примістився Комар на дубочку.
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура.
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості.
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці"
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Україна переможе! Свято наближається в Україні