Российский турист жалуется на отдых в Турции: "Наш флаг измазали говном, балкон в говне, лежаки наши в говне, все вещи в говне... Что нам делать?". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский турист жалуется на негостеприимство в турецком отеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина весь его номер неизвестные забросали фекалиями.
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