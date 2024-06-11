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Российский турист жалуется на отдых в Турции: "Наш флаг измазали говном, балкон в говне, лежаки наши в говне, все вещи в говне... Что нам делать?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский турист жалуется на негостеприимство в турецком отеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина весь его номер неизвестные забросали фекалиями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытались украсть из турецкого отеля 35 килограммов еды: "Это гостинцы, в поезд сесть и поесть". ВИДЕО

Автор: 

отдых (390) россия (95615) Турция (3379) туристы (98)


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Топ комментарии
+57
Жить в своей привычной среде обитания.
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11.06.2024 13:29
+53
"Наш флаг измазали говном, балкон в говне, лежаки наши в говне, все вещи в говне... Что нам делать?" - шо делать? Лежати в гівні в рідних ****** і нікуди не сувати свого рила.
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11.06.2024 13:31
+40
Свинособака почувствовала себя как дома.
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11.06.2024 13:32
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11.06.2024 16:50 Ответить
А зачем росстуристав в турецком отеле флаг?!
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11.06.2024 17:45 Ответить
"І смрад атєчіства на сладак і пріятєн".
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11.06.2024 18:57 Ответить
0:10 "Не знаю почему так происходит"

Реально не понимаешь или просто идиот?
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11.06.2024 19:46 Ответить
Так це він ще поїсти не ходив.
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11.06.2024 20:03 Ответить
Говно..как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось.💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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11.06.2024 20:50 Ответить
Шкода, що не нагодували його гімном.
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11.06.2024 23:51 Ответить
Все в говне............
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12.06.2024 01:05 Ответить
шо робить . шо робить , облизувать
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12.06.2024 07:33 Ответить
💩🇷🇺💩
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12.06.2024 07:55 Ответить
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