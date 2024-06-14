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В соглашении в сфере безопасности мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно, - Зеленский. ВИДЕО

Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.

Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.

И это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали относительно ПВО, относительно самолетов. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов.

Что важно, в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долговременно. Мы одинаково видим мир - справедливый мир для нашего народа. Я благодарю, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, спасибо тебе, Америка!", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Соглашение в сфере безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридически обязывающим, - Жовква

Автор: 

авиация (2832) Зеленский Владимир (20474) обращение (751) США (26827)


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Топ комментарии
+18
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14.06.2024 00:42
+12
ні, мабуть вові прищемили яйця Єрмака ? Бо інакше ж як ?Єрмак же зараз з Безуглою рулять фронтом !!!
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14.06.2024 01:08
+11
" I це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності "

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14.06.2024 00:58
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Літаки пообіцяли після закінчення війни з оркостаном?
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14.06.2024 00:31 Ответить
ні, мабуть вові прищемили яйця Єрмака ? Бо інакше ж як ?Єрмак же зараз з Безуглою рулять фронтом !!!
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14.06.2024 01:08 Ответить
У «безпековій угоді « ніде нема конкретики- скільки літаків? Скільки ППО ? Скільки снарядів та ракет? Тощо.

І це зрозуміло.
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14.06.2024 03:50 Ответить
Повний текст Угоди на українській мові є. Яке враження він дае?

1. Це дуже гарний документ, якій Україна отримала від США. Там е багато корисного.

Але е відсутність деякіі моментів також.
Реальність е реальність. Більшого Україна не змогла отримати в умовах сегодення.

2. Як на мене дуже прикро що ніде у цему документі не згадуеться « Будапешський Меморандум» 1994, який е единим підписаним США забовязанням підтримувати Україну після добровільної відмови від ядерної зброї.

Було б зрозумілим навести референц на цей документ у тексту та привести його у Додатку.

3. Ніде у тексту нема повного тексту « Українського плану миру». Нема його і у Додатку.

4. Ніде у тексті не згадуеться слова «Перемога» (України). Е слово «мир», та інші, але не Перемога.

5. Останні пункт додатка визивае «сумніви та не додае оптимізму»:

B. Правовий статус та фінансування Додатка

Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.

Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.

6. При всій повазі до українських дипломатів, які працювали з цим Документом, Складаеться враження що вони «не змогли» зробити усі свої правки. У тексті багато «загальних положень» без конкретики. Не було часу? (Чи друга сторона усі їх відхилила?).
Відсутність орігінального тексту на українській мові (е тільки два оріганала англійською) також свідчать про це.
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14.06.2024 03:53 Ответить
Будапештский меморандум-2. К американцам не может быть никаких претензий - спасибо, что поддерживают нас, без этой поддержки мы бы не смогли выстоять.
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14.06.2024 03:57 Ответить
Молодці! Потужно і правильно попрацювали!
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14.06.2024 05:12 Ответить
Конгресс готов ратифицировать и принять это сочинение на вольную тему как документ??думаю-,,НЕТ,, от слова ,,,не будет голосов,,,

Любой пришедший президент просто подотрется этой филькиной грамотой как и Будапештским меморандумом 1

так что натирай качественней чтоб зелебоба блестел дольше,хотя как говно не три не блестет,только воняет
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14.06.2024 06:23 Ответить
А у Буданова вже Безугла пришили нові погони Головнокомандуючого ? Сирського вона вже звільнила?
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14.06.2024 00:32 Ответить
Вовка, якщо не брешеш, то замовляй відразу 20-30 ескадрилій.
Цього стане, щоб рашистів змішати з гімном на фронті.
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14.06.2024 00:33 Ответить
А эскадрильи, дадут сразу после тех, обещанных ранее или перед? И самое главное, а можно ли их использовать над РФ?
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14.06.2024 00:35 Ответить
вместо...якщо буде погано себе поводити.
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14.06.2024 00:44 Ответить
"Синку, одягай капелюха, літай повільно, низенько та за кордон НЕ ЗАЛІТАТИ!!!"
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14.06.2024 00:40 Ответить
Звичайний ******* від найвиличнішого.Найпотужніша угода за роки незалежності і мільйон літачків .І хтось в цю маячю вірить
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14.06.2024 00:41 Ответить
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14.06.2024 00:42 Ответить
петросян
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14.06.2024 00:51 Ответить
Мда, йому давали те читати...знову 1 мільйон дерев та 1 мульон дронів.
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14.06.2024 00:43 Ответить
Ти вже зазирав в очко куйла, довбню ...
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14.06.2024 00:51 Ответить
Угода ратифікована через Конгрес? Напевно хтось забув, що в демократичних країнах існують ще вибори, і наступний президен США може сказати класичне "я вам ничего не должен"
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14.06.2024 00:57 Ответить
Персонально, як чоловік, Президент Америки може щось про себе сказати ( я кохаю свою дружину… своїх дітей).

Але Усі Президенти це наняті менеджери з зарплатнею як у пластичного хірурга. Він представляє не себе, а Країну!

І якщо краіна брала на себе якісь забовьязання, то сам президент не може це « скасувати». Бо тоді це « авторітарізм».
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14.06.2024 05:21 Ответить
трамписты уже вчера ответили,Трамп придя к власти уберет этот мусор без намека на законно-нормативный акт😁😁😁а деньги президент из какого кармана достанет??странно чего байден не достал когда сенат посылал его на хрен с помощью евреям и Украине???
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14.06.2024 06:49 Ответить
" I це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності "

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14.06.2024 00:58 Ответить
Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, - стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. "ой не шуми "зелений луже",ой не 3,14зди "зелений" недруг України
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14.06.2024 01:01 Ответить
бубе хочеться показать свою значимость,а как не пнется получается изгаженые штаны,ему уже правые в европарламенте намекнули насчет легитимности вообще чтото подписывать,ес не корпорация Украина-рты силовиками не закроешь
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14.06.2024 06:53 Ответить
Стільки, скільки потрібно, але як завжди не тоді, коли треба.
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14.06.2024 01:05 Ответить
Дмитро Чекалкин: Шлях від ватника до гігаватника

https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-shlyah-vid-vatnika-do-gigavatnika.html
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14.06.2024 01:16 Ответить
Ага скажут вам три потребно ба більше пілотів немає та запчастей і баста
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14.06.2024 01:22 Ответить
еще есть такой параметр как инфроструктра😊😊😊самолет не самокат,ему после каждого взлета обслуживание требуется
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14.06.2024 06:55 Ответить
Этот лошара начинает раздражать! Когда выборы?
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14.06.2024 01:29 Ответить
Привикай, він з нами назавжди, до поки росія не развалится.
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14.06.2024 14:30 Ответить
А чи передадуть ракети повітря-земля хоча б на 500 км з дозволом застосування по визнаній території кацапів? Бо без ракет ті винищувачі - лише дупи перевозити по повітрю.

А ще треба згадати про можливі С-400 в білорусі, бо коли буде треба - кацапи їх застосують звідти. Всі зосередились чомусь лише на кримському ППО, а в білорусі воно теж є і ніхто туди не стріляє.
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14.06.2024 01:29 Ответить
Так і звідти ВЖЕ не стіяють!
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14.06.2024 10:02 Ответить
Угода там, угода сям, нам дадуть те, нам дадуть се, а вибачаюсь угода зазвичай має двосторонні обов'язки ( може і тристоронні і ба більше сторін але не проте мова) так ось що забов'язались виконати ми? Може там в угоді є строки накшталт - "у випадку коли ядерна війна виявитися неминучою та це поставить під загрозу інтереси .. Україна має поступитись територіями, які зазвичай ніколи не будуть визнані .." ну і т.д
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14.06.2024 01:31 Ответить
Було б прекрасно, але… Поживемо подивимось, до цього гундосого тріпла довіри нема зовсім. Воно малює рожеві картинки, а саме через єрмака веде переговори з пуйлом. Єррмак мотається в білорашку постійно, перетирають з кураторами, може возить інфу про локації отриманої військової техніки.
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14.06.2024 01:43 Ответить
Ленд-лиз Байден уже подписывал, и шо, и где?
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14.06.2024 02:08 Ответить
Від лендлізу наші утирки відмовилися
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14.06.2024 05:15 Ответить
Дивись, буратінка, бо пуйлові це може не сподобатись та копняків тобі надає.
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14.06.2024 05:16 Ответить
Валодья, просрочений, іди на куй. Взагалі ти давно вже на ньому, на кую, дЕрьмоковському кую.
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14.06.2024 05:17 Ответить
Нажаль цей договір лише про наміри Нам допомогатимуть, як будемо змінюватися Як ні, гратися із нами ніхто не буде
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14.06.2024 05:19 Ответить
Ну ось і дочекались мільярд ескадрілій!!!!
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14.06.2024 05:33 Ответить
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14.06.2024 15:14 Ответить
Краще б зафіксували передачу третього комплекса Петріот. З тих 20, які ZE визнав конче потрібними.
А то закриють сто тисяч мільярдів ескадр винищувачів наше небо, як тоді білизну сушити?
Сонця ж не побачимо, тільки неголена пика лідора в пітьмі сяятиме
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14.06.2024 05:41 Ответить
У нас є стільки пілотів для
"скільки потрібно" винищувачів?
Даремна угода
Пілотів довго готувати
Хтось тупо лонгує цю війну
Я хочу прокинутись одного дня і знати, що вся росія бомбардується і палають її міста
а путіна вбито, розірвано, отруєно, знищено будь-яким способом, гидоту.
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14.06.2024 06:14 Ответить
Раджу всім ознайомитися з текстом на англійській мові,так є мова про створення ескадрилій літаків,але УВАГА разом із союзниками, тобто США власноруч не збираються забезпечувати літаки, Європа дасть добре,ні то ні.
А тепер про всю угоду, на мою власну думку гарна угода про співробітництво майже в усіх сферах від кіберзахисту до тренування військ АЛЕ гарна угода для мирного часу.
Не має жодної конкретики: скільки,на які кошти,в який час будуть передані озброєння, техніка,ті ж самі літаки.
Якщо би в угоді казалось ми забовязалися витрачати не менше наприклад 20мільярдів долларів на рік, для поповнення українських запасів хаймерсів,снарядів, тренування військ,кібер захисту, надання не менше наприклад 500одиниць броньованих машин у разі нового збройового конфлікту,є цифра , сума,час.
Папер я вибачаюсь, добрий мабуть для мирної країни у центрі Європи,і взагалі не про що, для України яка протистоїть багато мільйонній армії росії.
НАЙВАЖЛИВІШЕ угодо діє в разі нового збройового конфлікту, чи розповсюджується угода на даний час, коли і так йде війна, незрозуміло.
Сором,як завжди.
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14.06.2024 06:28 Ответить
очередна перемога від хрипатого блазня
просрочений тягне час та хоче авацій,пошани і поваги від тих ,хто ще плекає надію що він веде нас до перемоги а не у ГУЛАГ совка2,0
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14.06.2024 07:04 Ответить
Одне зрозуміло,що вступ до НАТО відкладається на невизначений термін. За що і боролася вся ця зелена сволота,виконуючи оманські домовленності!
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14.06.2024 06:48 Ответить
Тупорилий ****...н!
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14.06.2024 07:57 Ответить
Так заведи ще одне діло на Байдена і зразу станеш президентом світу!
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14.06.2024 08:26 Ответить
Ага. Мільйони винищувачів за мільярдами дерев.

"Будєм всєх бамбіть!!!"
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14.06.2024 08:35 Ответить
пиз Дьож від клоуна не має меж.
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14.06.2024 09:56 Ответить
"МИ працювали! МИ підписали!"
Казала мавпа,ставлячи хрестик на папірці!
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14.06.2024 09:57 Ответить
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ - 2
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14.06.2024 11:49 Ответить
Брехня, клоуне, немай цього у тексту цієї Угоди і не планувалося. Навіщо так піздити про ескадрільї??
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14.06.2024 12:54 Ответить
бо шут!
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14.06.2024 15:11 Ответить
Є юридично зобовʼязуюча частина угоди, Джерело:
І де ж вона?
Не оця?

Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
Вся суть документу - в останньому параграфі.
 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
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14.06.2024 14:01 Ответить
Ну розсмішив)) ця інформація для 73% (бувших), які літаки скільки потрібно)))). О Господи!!!
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14.06.2024 15:10 Ответить
Хто.. це?Га?
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15.06.2024 10:38 Ответить
 
 