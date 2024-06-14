В соглашении в сфере безопасности мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно, - Зеленский. ВИДЕО
Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.
Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.
И это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали относительно ПВО, относительно самолетов. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов.
Что важно, в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долговременно. Мы одинаково видим мир - справедливый мир для нашего народа. Я благодарю, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, спасибо тебе, Америка!", - подчеркнул Зеленский.
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І це зрозуміло.
1. Це дуже гарний документ, якій Україна отримала від США. Там е багато корисного.
Але е відсутність деякіі моментів також.
Реальність е реальність. Більшого Україна не змогла отримати в умовах сегодення.
2. Як на мене дуже прикро що ніде у цему документі не згадуеться « Будапешський Меморандум» 1994, який е единим підписаним США забовязанням підтримувати Україну після добровільної відмови від ядерної зброї.
Було б зрозумілим навести референц на цей документ у тексту та привести його у Додатку.
3. Ніде у тексту нема повного тексту « Українського плану миру». Нема його і у Додатку.
4. Ніде у тексті не згадуеться слова «Перемога» (України). Е слово «мир», та інші, але не Перемога.
5. Останні пункт додатка визивае «сумніви та не додае оптимізму»:
B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.
Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
6. При всій повазі до українських дипломатів, які працювали з цим Документом, Складаеться враження що вони «не змогли» зробити усі свої правки. У тексті багато «загальних положень» без конкретики. Не було часу? (Чи друга сторона усі їх відхилила?).
Відсутність орігінального тексту на українській мові (е тільки два оріганала англійською) також свідчать про це.
Любой пришедший президент просто подотрется этой филькиной грамотой как и Будапештским меморандумом 1
так что натирай качественней чтоб зелебоба блестел дольше,хотя как говно не три не блестет,только воняет
Цього стане, щоб рашистів змішати з гімном на фронті.
Але Усі Президенти це наняті менеджери з зарплатнею як у пластичного хірурга. Він представляє не себе, а Країну!
І якщо краіна брала на себе якісь забовьязання, то сам президент не може це « скасувати». Бо тоді це « авторітарізм».
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-shlyah-vid-vatnika-do-gigavatnika.html
А ще треба згадати про можливі С-400 в білорусі, бо коли буде треба - кацапи їх застосують звідти. Всі зосередились чомусь лише на кримському ППО, а в білорусі воно теж є і ніхто туди не стріляє.
А то закриють сто тисяч мільярдів ескадр винищувачів наше небо, як тоді білизну сушити?
Сонця ж не побачимо, тільки неголена пика лідора в пітьмі сяятиме
"скільки потрібно" винищувачів?
Даремна угода
Пілотів довго готувати
Хтось тупо лонгує цю війну
Я хочу прокинутись одного дня і знати, що вся росія бомбардується і палають її міста
а путіна вбито, розірвано, отруєно, знищено будь-яким способом, гидоту.
А тепер про всю угоду, на мою власну думку гарна угода про співробітництво майже в усіх сферах від кіберзахисту до тренування військ АЛЕ гарна угода для мирного часу.
Не має жодної конкретики: скільки,на які кошти,в який час будуть передані озброєння, техніка,ті ж самі літаки.
Якщо би в угоді казалось ми забовязалися витрачати не менше наприклад 20мільярдів долларів на рік, для поповнення українських запасів хаймерсів,снарядів, тренування військ,кібер захисту, надання не менше наприклад 500одиниць броньованих машин у разі нового збройового конфлікту,є цифра , сума,час.
Папер я вибачаюсь, добрий мабуть для мирної країни у центрі Європи,і взагалі не про що, для України яка протистоїть багато мільйонній армії росії.
НАЙВАЖЛИВІШЕ угодо діє в разі нового збройового конфлікту, чи розповсюджується угода на даний час, коли і так йде війна, незрозуміло.
Сором,як завжди.
просрочений тягне час та хоче авацій,пошани і поваги від тих ,хто ще плекає надію що він веде нас до перемоги а не у ГУЛАГ совка2,0
"Будєм всєх бамбіть!!!"
Казала мавпа,ставлячи хрестик на папірці!
І де ж вона?
Не оця?
Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
Вся суть документу - в останньому параграфі.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.