В соглашении в сфере безопасности мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно, - Зеленский. ВИДЕО

Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.

Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Исторический результат с Соединенными Штатами - двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества.

И это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали относительно ПВО, относительно самолетов. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей, - столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов.

Что важно, в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долговременно. Мы одинаково видим мир - справедливый мир для нашего народа. Я благодарю, господин Президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, спасибо тебе, Америка!", - подчеркнул Зеленский.

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