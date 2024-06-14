Бойцы 77-й ОАБр на дистанции остановили штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на дистанции остановили вражескую штурмовую группу, не позволяя ей вступить в ближний стрелковый бой.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Артиллерийский и пулеметный огонь наших бойцов похоронил российских оккупантов еще в серой зоне, а тех, кто выжил, заставил спасаться бегством.

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