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Новости Видео Война
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Бойцы 77-й ОАБр на дистанции остановили штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на дистанции остановили вражескую штурмовую группу, не позволяя ей вступить в ближний стрелковый бой.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Артиллерийский и пулеметный огонь наших бойцов похоронил российских оккупантов еще в серой зоне, а тех, кто выжил, заставил спасаться бегством.

Смотрите также: Воины 77 отдельной аэромобильной бригады уничтожили российскую БМП. ВИДЕО

Автор: 

Десантно-штурмовые войска (220) 77 ОАБ (28)


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Топ комментарии
+14
Бач - як гарно - коли є чим в"ібати
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14.06.2024 22:22
+5
Отштурмовались 😁 Зачьот.
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14.06.2024 22:35
+4
отправились на концерт к кобзону разносить чай в партере
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14.06.2024 22:38
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Бач - як гарно - коли є чим в"ібати
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14.06.2024 22:22 Ответить
Отштурмовались 😁 Зачьот.
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14.06.2024 22:35 Ответить
отправились на концерт к кобзону разносить чай в партере
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14.06.2024 22:38 Ответить
Ага..урановую руду обогащать на химзавод...где по громкоговорителю будет звучать кобзон
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15.06.2024 07:43 Ответить
Саме так. Канашенківщині не місце у українському медіа просторі.Не знищили, але зупинили. До (наступного) побачення.
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14.06.2024 22:50 Ответить
Bravo
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14.06.2024 23:02 Ответить
Сколько движухи из-за каких-то пяти сраных свинособак.
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14.06.2024 23:44 Ответить
Без байкеров и гольфистов не получилося(
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15.06.2024 07:23 Ответить
господи,какая гнида ползает ползает по нашей земле и этому нет ни конца ни краю,ну мы победим, бо мы люди титаны.
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15.06.2024 07:25 Ответить
 
 