Бійці 77-ї ОАБр на дистанції зупинили штурмову групу окупантів. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на дистанції зупинили ворожу штурмову групу, не дозволяючи їй вступити в ближній стрілецький бій.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Артилерійський і кулеметний вогонь наших бійців поховав російських окупантів ще в сірій зоні, а тих, хто вижив, змусив рятуватися втечею.

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