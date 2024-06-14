Бійці 77-ї ОАБр на дистанції зупинили штурмову групу окупантів. ВIДЕО
Десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на дистанції зупинили ворожу штурмову групу, не дозволяючи їй вступити в ближній стрілецький бій.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Артилерійський і кулеметний вогонь наших бійців поховав російських окупантів ще в сірій зоні, а тих, хто вижив, змусив рятуватися втечею.
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