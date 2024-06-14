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Бійці 77-ї ОАБр на дистанції зупинили штурмову групу окупантів. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ на дистанції зупинили ворожу штурмову групу, не дозволяючи їй вступити в ближній стрілецький бій.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Артилерійський і кулеметний вогонь наших бійців поховав російських окупантів ще в сірій зоні, а тих, хто вижив, змусив рятуватися втечею.

Також дивіться: Воїни 77 окремої аеромобільної бригади знищили російську БМП. ВIДЕО

Автор: 

Десантно-штурмові війська (222) 77 ОАБ (30)


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Топ коментарі
+14
Бач - як гарно - коли є чим в"ібати
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14.06.2024 22:22
+5
Отштурмовались 😁 Зачьот.
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14.06.2024 22:35
+4
отправились на концерт к кобзону разносить чай в партере
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14.06.2024 22:38
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Бач - як гарно - коли є чим в"ібати
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14.06.2024 22:22 Відповісти
Отштурмовались 😁 Зачьот.
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14.06.2024 22:35 Відповісти
отправились на концерт к кобзону разносить чай в партере
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14.06.2024 22:38 Відповісти
Ага..урановую руду обогащать на химзавод...где по громкоговорителю будет звучать кобзон
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15.06.2024 07:43 Відповісти
Саме так. Канашенківщині не місце у українському медіа просторі.Не знищили, але зупинили. До (наступного) побачення.
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14.06.2024 22:50 Відповісти
Bravo
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14.06.2024 23:02 Відповісти
Сколько движухи из-за каких-то пяти сраных свинособак.
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14.06.2024 23:44 Відповісти
Без байкеров и гольфистов не получилося(
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15.06.2024 07:23 Відповісти
господи,какая гнида ползает ползает по нашей земле и этому нет ни конца ни краю,ну мы победим, бо мы люди титаны.
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15.06.2024 07:25 Відповісти
 
 