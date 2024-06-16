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Новости Видео Война
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Труппы оккупантов валяются у разбитой техники врага на Донетчине

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают технику врага и оккупантов в районе Новомихайловки на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовали на официальном телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих кадрах - часть нашей ежедневной боевой работы: обнаружили российскую "буханку", бронемашину, мотоцикл, скопление живой силы - и тут же отправляем в ад свежее пополнение! Ни одна жена российского оккупанта не останется без белой "Лады"!", - написали военные.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РСЗО "HIMARS" уничтожает российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) Донецкая область (9775) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (197)


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Топ комментарии
+37
Дохлої русні забагато не буває
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16.06.2024 09:38
+28
Класне відео . Слава ЗСУ.
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16.06.2024 09:39
+19
То є саме файне кіно від режисерів ЗСУ!
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16.06.2024 09:43
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Дохлої русні забагато не буває
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16.06.2024 09:38 Ответить
Класне відео . Слава ЗСУ.
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16.06.2024 09:39 Ответить
Енергійна музика. Кацапи мають пританцьовувати.
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16.06.2024 09:43 Ответить
То є саме файне кіно від режисерів ЗСУ!
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16.06.2024 09:43 Ответить
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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16.06.2024 09:46 Ответить
В Рашке, родители смотрят эту съёмку. Родители оди комментируют- спасибо сынок за машину, мы давно о такой мечтали. Вторые-куда **** бежишь, машина так близко была
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16.06.2024 09:47 Ответить
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16.06.2024 09:49 Ответить
І ето хорошо і ето правільно
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16.06.2024 11:47 Ответить
Украинцы подпилили решетку
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16.06.2024 13:02 Ответить
рос. -- рулєтка
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16.06.2024 10:01 Ответить
дуже подобається 👍👍👍
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16.06.2024 10:40 Ответить
міни коло танку - джекпот
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16.06.2024 11:00 Ответить
а чего приходили?
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16.06.2024 11:08 Ответить
здохнуть
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16.06.2024 11:48 Ответить
Чудова нарізочка..Смерть свинособакам!
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16.06.2024 11:50 Ответить
Ніколаєв крут😁
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16.06.2024 11:51 Ответить
Na eto mozhno ljubovatsja chasami...
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16.06.2024 12:06 Ответить
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16.06.2024 12:33 Ответить
Рекомендовано для просмотру діткам, починаючи з 6 рочків.
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17.06.2024 01:22 Ответить
 
 