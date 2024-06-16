Труппы оккупантов валяются у разбитой техники врага на Донетчине

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают технику врага и оккупантов в районе Новомихайловки на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовали на официальном телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих кадрах - часть нашей ежедневной боевой работы: обнаружили российскую "буханку", бронемашину, мотоцикл, скопление живой силы - и тут же отправляем в ад свежее пополнение! Ни одна жена российского оккупанта не останется без белой "Лады"!", - написали военные.

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