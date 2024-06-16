"Шершні Довбуша" ликвидировали оккупанта из дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО
На Авдеевском направлении бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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