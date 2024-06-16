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"Шершні Довбуша" ликвидировали оккупанта из дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант рассказал, что в случае угрозы плена командование РФ приказало подорвать себя гранатой: "Почему я себя должен лишать жизни?". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+15
Не добивати,свинособаку....
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16.06.2024 13:32
+7
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16.06.2024 13:53
+6
Кацапа кадриль собирается сплясать, да шо-та пошло не так.
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16.06.2024 13:36
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Не добивати,свинособаку....
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16.06.2024 13:32 Ответить
нічого страшного, біо-мухи відкладуть яйця в рани,а потім біо-опариші доб'ють)
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16.06.2024 13:52 Ответить
Чего это)) эта свинья все равно дома за путлера топить будет
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16.06.2024 14:44 Ответить
не, никуда он топить никого и ни за что не будет... жив он ещё минут 10, сознания - минут на 5.... и то, пока шок, или кольнул чего... с такими ранами - удобрение, вот его нужно в таком виде в белую "Ладу" и на родину в задрищенск
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16.06.2024 15:24 Ответить
Кацапа кадриль собирается сплясать, да шо-та пошло не так.
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16.06.2024 13:36 Ответить
А міг би померти в рідній канаві біля свого бараку, в якомусь Мухосранську, п'яний в дрова, захлинувшись помиями. Срєпно і вялікодуховно
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16.06.2024 13:38 Ответить
Расчлененка...
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16.06.2024 13:50 Ответить
Треба більше таких відіо. І в телеграм, на рашу. Нехай вивчають досвід соплемінників
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16.06.2024 13:52 Ответить
Бабуську - туди, там же вроде по новой дельце завели... мабуть, когда-то в Крыму, с пыней шо-та не дохихикала.
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16.06.2024 14:14 Ответить
Ти таки дебіл. За Юлі тарифи були у 100 разів меньшими. А тепер йди плати
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16.06.2024 15:15 Ответить
Не пойму за кого вы: Европа чи нарабсея?
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17.06.2024 14:48 Ответить
Ну шо асвабаділ ?
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16.06.2024 13:53 Ответить
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16.06.2024 13:53 Ответить
Мені подобається, що воно ще у свідомості. Цікаво, майнула у нього думка: "нафіга я тут?".
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16.06.2024 14:14 Ответить
Оторвали мишке лапу. И осколков напихали по самые помидоры
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16.06.2024 14:45 Ответить
Видно, что асвабалителю командировка пришлась по душе, по домашнему
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16.06.2024 14:46 Ответить
Главное, жгут на руку наложил, жить, ****, хочет
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16.06.2024 14:50 Ответить
Полудохлої русні забагато не буває
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16.06.2024 14:51 Ответить
Яка досада - нема чим узяти сертифікат на квартиру!
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16.06.2024 17:24 Ответить
На огонь,воду и сдыхающего освободителя можно смотреть вечно.
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16.06.2024 19:01 Ответить
То шо, оно на Берлин уже не сможет павтарить?
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17.06.2024 06:29 Ответить
 
 