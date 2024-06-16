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Спецназ оккупантов взял штурмом СИЗО в Ростове-на-Дону и убил борцов за свободу Карачаево-Черкесии. ВИДЕО 18+

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных борцов за свободу Карачаево-Черкесии (осужденные по "террористической" статье) захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С ними велись переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно выехать, однако российские силовики начали штурм.

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С захватчиками - шестью осужденными, часть - по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ - вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики начали штурм.

В результате спецназ РФ ворвался в СИЗО и убил всех 6 осужденных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также читайте: Если РФ не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться, - Мелони

Автор: 

заложник (1492) россия (95687) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+83
Походу да. Рашисты уговорили сдаться а потом подло связанных убили. Заметте убивали связаных возле мусорки на улице. А не при штурме как написано в статье. Вот такие договоренности с рашистами. Ето нужно знать каждому дебилу который поверит рашистам и хочет с ними договориться
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16.06.2024 14:54
+81
Наручники надели, а потом убили получается
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16.06.2024 14:41
+37
у сьогоднішньої зміни труднощі з перекладом.
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16.06.2024 14:43
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Страница 2 из 2
кегебе, взагалі деградувало!
ну, що ж чекаємо, на український слід.
і шо цікаво, оті "ігіловці" в кайданках захопили заручників, та чинили опір. відстілювалися та кидали гранати. і, вже потім, були "ліквідовані", "мужнім" омоном.
а, що тєма з торговим центром, не така яскрава, що запустили "ігіловців" в тюрягу?
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16.06.2024 14:51 Ответить
В наручниках. Затримали, а потім вбили.
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16.06.2024 14:54 Ответить
"Так, в кого попали - терористьі! А кому повезло вьіжить - заложники."
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16.06.2024 14:54 Ответить
Ігілівці якісь лохи, навіть бошки свинособакам не відрізали
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16.06.2024 14:54 Ответить
не продумали. думали, що в кайданках, буде зручніше різати, але...
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16.06.2024 14:57 Ответить
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16.06.2024 15:19 Ответить
Бамбарбия!! Киргуду!!
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16.06.2024 17:23 Ответить
Напевно це рашка так сміливо "відповіла" ІДІЛ за Крокус...
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16.06.2024 14:56 Ответить
Двоє лежать з кайданками на руках, а отже їх просто розстріляли без суда.
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16.06.2024 14:58 Ответить
Нічого не зрозумів , але дуже цікаві речі відбуваються у кацапів
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16.06.2024 15:00 Ответить
Пора кудись ФСБшникам "рязанский сахарок" завезти!
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16.06.2024 15:27 Ответить
ну, тепер почекаємо ходу іділу.
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16.06.2024 15:00 Ответить
Надо было оркам Кремль штурмовать там главные террористы засели.
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16.06.2024 15:03 Ответить
Афганський талібан алльооо!!!! Чи 20 баксів за герич всігда 20 баксов.
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16.06.2024 15:04 Ответить
Кацап радіє про вбитих , які лежать біля смітнику ,
тільки орки не розуміють , що раша - це є величезний смітник в
якому живуть кончені вбивці і окупанти 🙁
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16.06.2024 15:05 Ответить
Цей спецназ би в Україну. Хай покажуть свою крутизну.
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16.06.2024 15:06 Ответить
"спецназ" ВВ это не про боевые навыки а дубасить зеков.
У них даже есть такой термин "убить тюрьму", просто залетают тварюки и всех дубасят. На людях тренируются "подавлять бунт"
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16.06.2024 17:25 Ответить
заголовок якийсь підозрілий.
карателі розстріляли увязнених - так правильно і по суті
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16.06.2024 15:06 Ответить
Точно такі лежать на наших теренах(знищені нашими Героями)- нічим не відрізняються.
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16.06.2024 15:07 Ответить
Осечкін вже пояснив що і як там було.
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16.06.2024 15:08 Ответить
Двоих убили выстрелом в затылок.Еще и видео снимают-херои кацапские.И кто тут террорист?
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16.06.2024 15:10 Ответить
это не ликвидация при захвате - это казнь сдавшихся пленных без суда и следствия..
информация, которую приличные силовые органы адекватного государства могли бы получить, людоедские силовые органов явно не интересовала, а значит - расстрел связаных это успешный-запланированный для нквдшников ***** финал...
не исключено, что это, с самого начала, очередная свинособача спецоперация кацапов или конкурирующих внутри группировок, решающих свои задачи...
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16.06.2024 15:12 Ответить
Русскоязичьноє...
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16.06.2024 15:19 Ответить
Жаль хлопців...але кацапи отримають відплату. Я думаю дуже скоро...
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16.06.2024 15:17 Ответить
Для нас це позитивна подія. Загострення відносин між кремлем і ісламістами - краще і не придумаєш.
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16.06.2024 15:19 Ответить
У якомусь кацапському кишлаку скоро іпоне. До бабки не ходи.
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16.06.2024 15:22 Ответить
получається вони повірили московитам
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16.06.2024 15:23 Ответить
Кілька висновків чи питань напрошується.Чому засуджені не в робах і неоголені голови?Чому вони коло смітника і в наручниках?І висновок : очевидно ,ще не увесь спецназ відправили на війну(
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16.06.2024 15:29 Ответить
Працювали профі. За бабло
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16.06.2024 15:38 Ответить
А у коментатора голос тремтить. Бо відчуває, що він - небажаний свідок
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16.06.2024 15:48 Ответить
ruskie svinosabaki savsem nepalitsa , palavina v naruchnikah , skrepno......🤦
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16.06.2024 15:45 Ответить
Чесно кажучи, я нічого не зрозумів, що там сталося. Вони приїхали до СІЗО і попросились увійти, води попити?
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16.06.2024 15:54 Ответить
щось не поюачив
візітки яроша..
Ска-бєєє-єва завтра знайде
адназначна
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16.06.2024 15:55 Ответить
ликвидировали, наверное, вместе с заложниками, как всегда действует российский спецназ.
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16.06.2024 15:58 Ответить
это, с руками сзади в наручниках, это заложники? повернули их животами вниз и парики надели, типа это патлатые чеченцы. а чеченцев повернули лицами вверх.
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16.06.2024 15:59 Ответить
террористы напали на террористов
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16.06.2024 16:05 Ответить
Заголовок має бути іншим: "Русня вбила партизан, які повстали в тюрмі". Або щось подібне...Бажаємо успіхів сторонам у взаємознищенні. А не передавати кацапські наратив.
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16.06.2024 16:06 Ответить
це невипадково
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16.06.2024 16:10 Ответить
а чому вони загарбники?
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16.06.2024 16:09 Ответить
Терористи перестріляли терористів ! Воістину Аллах акбар !
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16.06.2024 16:09 Ответить
Алла Я в Бар
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16.06.2024 16:20 Ответить
Кадыровцам до хероя рашки не хватало пару тел, вот и добрали
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16.06.2024 17:38 Ответить
Хай там як , але вбиті люди, ймовірно, не були діючими, принаймні, військовослужбовцями московитської армії. Чому ж їх пані Ангеліна назвала загарбниками?
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16.06.2024 16:12 Ответить
Чому врни в кайданксх
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16.06.2024 16:16 Ответить
Зв,язані руки і мішки на голові і не застрелені
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16.06.2024 16:19 Ответить
До чергового журналіста редактора. думати треба перед тим, як постити. Що ви там спочатку написали? Загарбників?

Змінили назву новини. Молодці хоч в цьому. Думайте, що пишете. Хоча, з іншої сторони, вірно. Усі вони однакові. Не вірю в "хороших русскіх". Усі правильні кавказці теж вже давно емігрували.
Залишилися лише от такі. Або кримінал, або кадирівці.
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16.06.2024 16:21 Ответить
Просто люди не володіють українською мовою на рівні, належному для українського журналіста.
А інколи, складається таке враження, - взагалі не розуміють, про що вони пишуть.
Наприклад, була новина, що .
Користувачі почали вказувати на очевидну помилку, адже кацапів з правого берега вибили ще в 2022 році. І що ви думаєте? - Кілька критичних коментарів повидаляли, а сам текст із помилкою так і залишився на своєму місці.
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16.06.2024 17:32 Ответить
Все как один убиты выстрелом в голову!
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16.06.2024 16:24 Ответить
Контрольный?
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16.06.2024 17:08 Ответить
Вряд Ли! Контрольный - это "на всякий случай", что бы "уж наверняка", после предыдущих попаданий.

Но дело в том что я не заметил крови из других частей тела,кроме как ОБИЛЬНОГО из головы! Значит им СРАЗУ стреляли в голову. Во время "боя", когда все цели постоянно перемещаться - сделать в каждого всего лишь по одному выстрелу и настолько удачно, что сразу каждому в голову и не ранить, а наповал...!

Это была КАЗНЬ!
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16.06.2024 20:32 Ответить
Смотря какая часть тела, крови может и не быть, если не повреждены артерии и вены,
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17.06.2024 12:09 Ответить
Смотри комплексно...
Все тела находятся кучно и именно в том месте каждый из них получил пулю в голову по обильности крови вокруг каждого и по отсутствию следов волочения, в том числе и кровяных следов при перемещении кровоточащих тел!
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18.06.2024 00:03 Ответить
Ваще пох. И у себя дома они не оккупанты.
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16.06.2024 16:49 Ответить
Окупанты они !
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16.06.2024 17:18 Ответить
Ніякого штурму не було.

Велись переговори про здачу. Ув'язнені вийшли, їм одягли наручники, вивели у двір і розстріляли впритул. Про це свідчать характерні плями на асфальті без слідів переносу тіла.
Цілком припускаю, що й захоплення ніякого не було. Просто ліквідували у дворі, а потім придумали казку про захоплення.

- Усе, що потрібно знати про переговори із рф.
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16.06.2024 17:14 Ответить
Царство Небесное воинам борцам за Свободу всех Кавказских Народом.
Смерть империи зла!
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16.06.2024 17:16 Ответить
перші двоє вбитих у кайданках !!!
кацапські уроди! привели ув'язнених і вбили навіть не знімаючи кайданок !

царство небесне Муджахедам !
нехай Аллах прийме їх душі !
а кацапським різникам горіти в пеклі !
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16.06.2024 17:34 Ответить
це - Буча, схоже, чи не так -
вбиство полонених із завьязаними руками на господарському дворі

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16.06.2024 17:44 Ответить
Дебилы, сколько уже было примеров, что москальский спецназ применяет одну тактику, полное уничтожение,причем разницы нет кого детей,женщин,короче заложников,а тут ещё не титульная нация. Вот и выполняют призыв Ху..лостан для московитов
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16.06.2024 17:36 Ответить
Надеюсь, заложники тоже у Кобзона
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16.06.2024 17:41 Ответить
З Ростова бігти збирались понятно куди ..Вікно відкрите
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16.06.2024 17:58 Ответить
А ви здохнете в лайні. Усі 140 грьобаних мільйонів.
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16.06.2024 18:05 Ответить
Карочары-черкессы, теперь ваш ход....
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16.06.2024 18:06 Ответить
черкеси (circassians), вони ж убихі, шапсуги, кабардинці, адигі, карачаєвці, балкари - це все один і той самий автохтонний народ Кавказу, розподілений між республіками та краями росії (до речі як і буряти, як і якути), пережили в 18-19 ст геноцид, влаштований русскімі, і тому 4/5 емігрували і живуть по всьому Ближньому Сходу, від Туреччини до Іраку, до Єгипту, і повсюди, навіть в Ізраїлю (будучи суннітами) служать у військах та агентствах безпеки.

той, хто не розуміє, який все це має потенціал для збройної і розвідувальної діяльности проти росії - просто дурень

так, кубанські козаки воювали з черкесами, і виганяли їх з Кубані, але ж кубанці тоді вже залишили Україну, і ми не мусимо брати на себе їхні гріхи
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16.06.2024 18:20 Ответить
Карачаєвці і балкарці - це тюрки. Вони прийшли на Кавказ відносно недавно, на відміну від адиго-черкесів, які там є автохтонним населенням.
Кубанські козаки зайняли землі, в основному, ногайців. Геноцид черкесів здійснювали кадрові російські війська. Кубанці до цього непричетні.

Карта Великої Черкесії, 1750.

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16.06.2024 18:44 Ответить
адигі жили на Кубані, а кубанські козаки входили до складу регулярного війська імперії

а ставропольский край хто населяє ? ті ж самі нащадки кубанців та донців

але суть мого допису не "в визнанні вини кубанців чи інших краян в здійсненні геноциду черкесів", а в тому що черкеси борються за волю на своїй Батьківщині і треба бути з ними солідарними
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16.06.2024 19:22 Ответить
Виглядає, що двоє зв'язаних то заручники, який розстріляли разом з "терористами".
Привіт Беслан, Норд-Ост...
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16.06.2024 19:17 Ответить
скоріш за все інценоване ЧП. просто вбили політичних..
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16.06.2024 19:50 Ответить
Расстреляли безоружных людей. Я вижу это так.
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16.06.2024 19:59 Ответить
Да еще закованных в наручники...
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16.06.2024 22:46 Ответить
фсиновцы использовали недалёких игиловцев в тёмную. читайте гулагу.нет. там описано.
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17.06.2024 03:56 Ответить
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