Спецназ оккупантов взял штурмом СИЗО в Ростове-на-Дону и убил борцов за свободу Карачаево-Черкесии. ВИДЕО 18+

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных борцов за свободу Карачаево-Черкесии (осужденные по "террористической" статье) захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С ними велись переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно выехать, однако российские силовики начали штурм.

В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С захватчиками - шестью осужденными, часть - по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ - вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики начали штурм.

В результате спецназ РФ ворвался в СИЗО и убил всех 6 осужденных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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