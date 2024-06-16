Спецназ оккупантов взял штурмом СИЗО в Ростове-на-Дону и убил борцов за свободу Карачаево-Черкесии. ВИДЕО 18+
В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных борцов за свободу Карачаево-Черкесии (осужденные по "террористической" статье) захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С ними велись переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно выехать, однако российские силовики начали штурм.
В российском Ростове-на-Дону в СИЗО-1 несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С захватчиками - шестью осужденными, часть - по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ - вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики начали штурм.
В результате спецназ РФ ворвался в СИЗО и убил всех 6 осужденных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+83 Alex Nosov #582146
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ну, що ж чекаємо, на український слід.
і шо цікаво, оті "ігіловці" в кайданках захопили заручників, та чинили опір. відстілювалися та кидали гранати. і, вже потім, були "ліквідовані", "мужнім" омоном.
а, що тєма з торговим центром, не така яскрава, що запустили "ігіловців" в тюрягу?
тільки орки не розуміють , що раша - це є величезний смітник в
якому живуть кончені вбивці і окупанти 🙁
У них даже есть такой термин "убить тюрьму", просто залетают тварюки и всех дубасят. На людях тренируются "подавлять бунт"
карателі розстріляли увязнених - так правильно і по суті
информация, которую приличные силовые органы адекватного государства могли бы получить, людоедские силовые органов явно не интересовала, а значит - расстрел связаных это успешный-запланированный для нквдшников ***** финал...
не исключено, что это, с самого начала, очередная свинособача спецоперация кацапов или конкурирующих внутри группировок, решающих свои задачи...
візітки яроша..
Ска-бєєє-єва завтра знайде
адназначна
Змінили назву новини. Молодці хоч в цьому. Думайте, що пишете. Хоча, з іншої сторони, вірно. Усі вони однакові. Не вірю в "хороших русскіх". Усі правильні кавказці теж вже давно емігрували.
Залишилися лише от такі. Або кримінал, або кадирівці.
А інколи, складається таке враження, - взагалі не розуміють, про що вони пишуть.
Наприклад, була новина, що .
Користувачі почали вказувати на очевидну помилку, адже кацапів з правого берега вибили ще в 2022 році. І що ви думаєте? - Кілька критичних коментарів повидаляли, а сам текст із помилкою так і залишився на своєму місці.
Но дело в том что я не заметил крови из других частей тела,кроме как ОБИЛЬНОГО из головы! Значит им СРАЗУ стреляли в голову. Во время "боя", когда все цели постоянно перемещаться - сделать в каждого всего лишь по одному выстрелу и настолько удачно, что сразу каждому в голову и не ранить, а наповал...!
Это была КАЗНЬ!
Все тела находятся кучно и именно в том месте каждый из них получил пулю в голову по обильности крови вокруг каждого и по отсутствию следов волочения, в том числе и кровяных следов при перемещении кровоточащих тел!
Велись переговори про здачу. Ув'язнені вийшли, їм одягли наручники, вивели у двір і розстріляли впритул. Про це свідчать характерні плями на асфальті без слідів переносу тіла.
Цілком припускаю, що й захоплення ніякого не було. Просто ліквідували у дворі, а потім придумали казку про захоплення.
- Усе, що потрібно знати про переговори із рф.
Смерть империи зла!
кацапські уроди! привели ув'язнених і вбили навіть не знімаючи кайданок !
царство небесне Муджахедам !
нехай Аллах прийме їх душі !
а кацапським різникам горіти в пеклі !
вбиство полонених із завьязаними руками на господарському дворі
той, хто не розуміє, який все це має потенціал для збройної і розвідувальної діяльности проти росії - просто дурень
так, кубанські козаки воювали з черкесами, і виганяли їх з Кубані, але ж кубанці тоді вже залишили Україну, і ми не мусимо брати на себе їхні гріхи
Кубанські козаки зайняли землі, в основному, ногайців. Геноцид черкесів здійснювали кадрові російські війська. Кубанці до цього непричетні.
Карта Великої Черкесії, 1750.
а ставропольский край хто населяє ? ті ж самі нащадки кубанців та донців
але суть мого допису не "в визнанні вини кубанців чи інших краян в здійсненні геноциду черкесів", а в тому що черкеси борються за волю на своїй Батьківщині і треба бути з ними солідарними
Привіт Беслан, Норд-Ост...