РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10731 посетитель онлайн
Новости Видео Война
7 645 5

Выжил после авиаудара: Герой Украины Дмитрий Куценко. ВИДЕО

На его счету российский подбитый танк, несколько БМП и сотни оккупантов: на Сумщине, Харьковщине и в Бахмуте. С 2014 года - от солдата до главного сержанта механизированной роты 93 ОМБР "Холодный Яр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, весной 2023 года рота Дмитрия Куценко уничтожала вагнеровцев неподалеку от села Ивановское, и когда "мясные штурмы" не давали результата, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на пятиэтажный дом, где находился командно-наблюдательный пункт. Под завалами Дмитрий провел 33 часа и потерял обе ноги. После ампутации решил заняться садоводством и высадил 1,5 гектара черешни, однако и сегодня готов идти в штурм. История пехотинца, ставшего Героем Украины - на канале "Бутусов плюс".

Смотрите: "Эти россияне дошли до Харькова ближе всего", - "Хартия" выбила россиян во встречном бою под Липцами. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4369) 93 отдельная механизированная бригада (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у мене над головой шото громко гупнуло , може пепео
показать весь комментарий
17.06.2024 10:01 Ответить
Ціль припинила своє існування, в області чутно було вибух
показать весь комментарий
17.06.2024 10:02 Ответить
Герої Українці за Україну борються!
А за їх спинами, ларьчники від тадеєва, самими якісь збирають ховаючись у тилу! Співпадіння…. ?? И три кусочка утки(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=33061
показать весь комментарий
17.06.2024 10:07 Ответить
Дякую що вижив, Козаче!! Неймовірний !!!!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:26 Ответить
Герою Слава!
показать весь комментарий
17.06.2024 22:36 Ответить
 
 