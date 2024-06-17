Выжил после авиаудара: Герой Украины Дмитрий Куценко. ВИДЕО

На его счету российский подбитый танк, несколько БМП и сотни оккупантов: на Сумщине, Харьковщине и в Бахмуте. С 2014 года - от солдата до главного сержанта механизированной роты 93 ОМБР "Холодный Яр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, весной 2023 года рота Дмитрия Куценко уничтожала вагнеровцев неподалеку от села Ивановское, и когда "мясные штурмы" не давали результата, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на пятиэтажный дом, где находился командно-наблюдательный пункт. Под завалами Дмитрий провел 33 часа и потерял обе ноги. После ампутации решил заняться садоводством и высадил 1,5 гектара черешни, однако и сегодня готов идти в штурм. История пехотинца, ставшего Героем Украины - на канале "Бутусов плюс".

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