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Бойцы затрофеили вражеский танк и захватили его экипаж. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой и взяли в плен его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой боец как раз связывает руки одному из оккупантов. На записи видно, что танк захвачен исправным - бойцы подняли над броней украинский флаг и поехали в нужном им направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО

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танк (2260) трофеи (180)


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Топ комментарии
+44
+ один шухерпанцер в ЗСУ
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17.06.2024 11:59
+38
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17.06.2024 12:10
+30
Гарна робота!
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17.06.2024 12:01
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+ один шухерпанцер в ЗСУ
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17.06.2024 11:59 Ответить
А ми сміялися дивлячись одеських коміків та їх "ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ"!
А то були пророчі відюхи!
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17.06.2024 12:36 Ответить
Гарна робота!
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17.06.2024 12:01 Ответить
На такій вундервафлі говнет соромно їздити
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17.06.2024 12:06 Ответить
все же лучше на таком, чем на мотоблоке.
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17.06.2024 12:14 Ответить
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17.06.2024 12:46 Ответить
возможно договорняк. жить хотят. сами заехали в нужную посадку и сдались.
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17.06.2024 12:08 Ответить
схоже, бо шось не жорстко їх приймають.
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17.06.2024 12:28 Ответить
Або ж з бронесарая поганий огляд. Заблукали.
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17.06.2024 12:55 Ответить
С таким обзором как у этого сооружения под названием танк, нужно уметь выходить в астрал, что бы найти нужную посадку.
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17.06.2024 15:04 Ответить
Якщо так, то розумні, а скрєпоносні ідіоти.
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18.06.2024 13:56 Ответить
який дивний танк... схожий на бабин сарай
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17.06.2024 12:08 Ответить
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17.06.2024 12:10 Ответить
особенно улыбнула фара на стволе. приблуда для прицеливания в ночное время.
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17.06.2024 12:17 Ответить
сЦарь-танк! Шайтан аднака.
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17.06.2024 15:11 Ответить
історія ходить по колу
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17.06.2024 13:10 Ответить
Кацапська відповідь на ''Абрамс'')
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17.06.2024 14:09 Ответить
Красавчегі ...
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17.06.2024 14:17 Ответить
Це вже "Армата" чи ще ні?
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17.06.2024 12:38 Ответить
це Цар-Мангал
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17.06.2024 12:54 Ответить
Сводка ат какашенкова:

Сєгодня падраздєлєніямі нацистского рєжима бил трагічєскі плєньон екіпаж танка "Сарай для гамасєков". Бронірованноє срєдство также оказалось в руках фашиствующіх малодчіков, коториє нємєдлєнно грязно над нім надругалісь. Судьба "Сарайного гамасєка" в настоящєє врємя уточняєтся, но прогнози нєутєшитєльниє.
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17.06.2024 12:08 Ответить
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17.06.2024 12:15 Ответить
джавам обідно да
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17.06.2024 14:36 Ответить
обов'язково треба на хрещатику показати, цей витвір геніального інженерного мистецтва.
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17.06.2024 12:10 Ответить
Художній фільм "Спі*дили"
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17.06.2024 12:17 Ответить
Скорее х/ф, *Безумный Макс 3*
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17.06.2024 12:20 Ответить
Больше на туалет похоже. А то как он дергается при езде говорит что ето танк времен царя Гороха
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17.06.2024 12:18 Ответить
Схоже на т-62. Снарядів до нього у нас немає.У рембаті під тягач переобладнують
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17.06.2024 13:38 Ответить
Думаєш - їх мало у колишніх "союзників" СРСР? Та вони будуть раді його "здихаться"!
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17.06.2024 14:39 Ответить
Та "рукожопі"-ж! кілька років уже зустрічаюся з знайомими танкістами (в основному - з ремонтниками) Так кажуть що у них просто танки "засрані" "Прикласти руці" - і техніка прекрасно працює!
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17.06.2024 14:37 Ответить
Яр- там гера лейтенанта взяли у полон та гера майора а ось дранкель та жранкель втікли
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17.06.2024 14:39 Ответить
Так це ваша робота? От чорти! Хоч зробіть більше детальних фотографій - для історії! Як "втарая армия мира пабеждала хахлов нахмурив бровь... "
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17.06.2024 14:43 Ответить
ні то сусіди ми так поруч були
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17.06.2024 14:47 Ответить
Ну - все одно Я за вас радий А танк хай подивляться та "переберуть" - у господарстві все згодиться! Я у квітні 2022-го за "ствол" схопився - бо почув гуркіт танків на вулиці Глянув і похолодів - танки в "болотному" камуфляжі! Прорвалися! (дивишся ж автоматично на звичні "орієнтири") Потім тільки побачив прапори на баштах (жовто-блакитні" та "червоно-чорні") Х-ху-у-у... Трофейні! Від серця відлягло!
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17.06.2024 15:02 Ответить
Казочки політрука для лохів. За ствол він вхопився....бу-га-га!)))
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17.06.2024 20:46 Ответить
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18.06.2024 03:14 Ответить
Дуже сильно вікна затонував - злетів з траси ...
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17.06.2024 12:26 Ответить
Глядя на кацапов в клетке, вспоминается табличка в зоопарке: "Животных не кормить!"
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17.06.2024 12:45 Ответить
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17.06.2024 12:53 Ответить
Оце правильно!
П*дараси за межами своєї п*дерації мають пересуватись суто у клітках!
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17.06.2024 12:51 Ответить
на сміттярку схожий
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17.06.2024 13:13 Ответить
Доброго полювання і надалі хлопцям!
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17.06.2024 14:04 Ответить
Легендарна ачівка "Затрофеїти УберКапут" .
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17.06.2024 14:37 Ответить
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17.06.2024 14:44 Ответить
скоро в ру армии
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17.06.2024 14:50 Ответить
Железный Капут оказался не в паралельной реальности
Вот только вместо непокорных зулусов - злые дядьки с Джавелинами
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17.06.2024 15:34 Ответить
...Везите в музей!!! Это топ...
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17.06.2024 16:08 Ответить
В 1941 році такі випускав Завод Січневого повстання в Одесі
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17.06.2024 20:40 Ответить
Так це ж Фердiнанд💯
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17.06.2024 20:41 Ответить
Чудо враждєбной технікі (с)
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17.06.2024 20:44 Ответить
Усі тут танк коментують . А ось хлопці МОЛОДЦІ . Таище й з яйцями . Ось кому треба Героя України давати...
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17.06.2024 21:20 Ответить
 
 