Бойцы затрофеили вражеский танк и захватили его экипаж. ВИДЕО

Украинские воины захватили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой и взяли в плен его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой боец как раз связывает руки одному из оккупантов. На записи видно, что танк захвачен исправным - бойцы подняли над броней украинский флаг и поехали в нужном им направлении.

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