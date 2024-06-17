Бойцы затрофеили вражеский танк и захватили его экипаж. ВИДЕО
Украинские воины захватили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой и взяли в плен его экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой боец как раз связывает руки одному из оккупантов. На записи видно, что танк захвачен исправным - бойцы подняли над броней украинский флаг и поехали в нужном им направлении.
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А то були пророчі відюхи!
Сєгодня падраздєлєніямі нацистского рєжима бил трагічєскі плєньон екіпаж танка "Сарай для гамасєков". Бронірованноє срєдство также оказалось в руках фашиствующіх малодчіков, коториє нємєдлєнно грязно над нім надругалісь. Судьба "Сарайного гамасєка" в настоящєє врємя уточняєтся, но прогнози нєутєшитєльниє.
П*дараси за межами своєї п*дерації мають пересуватись суто у клітках!
Вот только вместо непокорных зулусов - злые дядьки с Джавелинами