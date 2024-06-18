Оккупант в окопе держит в руках бревно и крестится перед метким прилетом дрона-камикадзе.. ВИДЕО
Оператор подразделения "Strike Drone Company" из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться в окопе, держа в руках большое бревно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что держа в руках кусок дерева, за мгновение до атаки дрона, захватчик крестится.
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+10 Urs
показать весь комментарий18.06.2024 11:18
+7 Александр Чуднивец #474549
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+7 Best coin UA
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Ой бяда-та какайа! Горюшка-та какойе!
якось допомогти можемо?
раз пішли на гріх, то моліться вже вашому сатані, а не Богу.