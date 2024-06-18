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Оккупант в окопе держит в руках бревно и крестится перед метким прилетом дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Оператор подразделения "Strike Drone Company" из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться в окопе, держа в руках большое бревно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что держа в руках кусок дерева, за мгновение до атаки дрона, захватчик крестится.

Также смотрите: Оккупант горит от удара БПЛА среди трупов других российских захватчиков. ВИДЕО 18+

Автор: 

религия (900) дроны (3991) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+10
тепер не ставлять
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18.06.2024 11:18
+7
Ета лапатний чіпалєно...
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18.06.2024 09:33
+7
Єта огалтєлая руSSо - фобія .. .. але ж як приємно споглядати ......
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18.06.2024 09:35
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Раніше над ними хрести ставили
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18.06.2024 09:31 Ответить
тепер не ставлять
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18.06.2024 11:18 Ответить
Гарне влучення. Оператор мастер! Слава ЗСУ!
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18.06.2024 17:09 Ответить
Ета лапатний чіпалєно...
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18.06.2024 09:33 Ответить
То що ж виходить, люди добрі?! Той ванька хотів зкріпно покохати дуплисту колоду, а дроновод (паршивець!) йому в тому завадив?..
Ой бяда-та какайа! Горюшка-та какойе!
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18.06.2024 09:34 Ответить
мася, не повіриш, це такі був *******....
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18.06.2024 09:35 Ответить
Папа Карло, віддихни )
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18.06.2024 09:35 Ответить
Єта огалтєлая руSSо - фобія .. .. але ж як приємно споглядати ......
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18.06.2024 09:35 Ответить
Може в нього чуика?
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18.06.2024 09:38 Ответить
І піп гундяєв не поміг! І чого вони хрестяться? Що вони думають, що вони християни? Це ж абортики Сатани!
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18.06.2024 09:43 Ответить
І помогло тобі поліно ?
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18.06.2024 09:44 Ответить
Не стіралку, хоч бревно із собою на той світ забрав
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18.06.2024 09:48 Ответить
Хоче, ****, жити, але грошей хоче ще більше.
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18.06.2024 09:51 Ответить
Гарна в нього могилка. Але міг би й сам прикопатися.
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18.06.2024 09:55 Ответить
бубновый туз сгорел
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18.06.2024 09:56 Ответить
А міг би кацапську "бабіщу" тримати за квадратну срацю, і сдох би задовольним, але ж "Гойди" лишнехромосомим дблам захотілося.
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18.06.2024 09:56 Ответить
+100500.
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18.06.2024 10:17 Ответить
колоду жалко.
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18.06.2024 10:01 Ответить
Баба да, хоч і не корабельна, але сосна.(с)
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18.06.2024 10:18 Ответить
Акумулятор з дрончика, ще й дожарив піТара. Оператору - лайк та вдалої охоти.!
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18.06.2024 10:01 Ответить
"Дядєнька,ви чьо крічітє?")"Мальчік,атайді нє мєшай!")))
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18.06.2024 10:02 Ответить
тривожно....
якось допомогти можемо?
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18.06.2024 10:03 Ответить
Цікаво, який був план?
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18.06.2024 10:05 Ответить
Можливо він хотів використати колоду як щит проти дрону, але це в нього якось незграбно вийшло. Хоча якби дрон влучив в колоду а не в голову то московит ще мав шанс трохипожити калікою.
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18.06.2024 10:16 Ответить
Шанс там був якби воно драпануло в сторону Байкалу.
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18.06.2024 12:15 Ответить
Тоді треба було 2 чи 3 колоди тримати, звичайно від дрона це б не врятувало але якогось заспокоєння додало.
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18.06.2024 14:22 Ответить
Прикриватись краще кришкою домовини.
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18.06.2024 10:18 Ответить
Зато колодє - хоть би гуй!
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18.06.2024 10:22 Ответить
алкоголізм і снохачество з колодою.
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18.06.2024 10:26 Ответить
Якщо ти дуб як дерево, приперлось в Україну, то будь ти хоч з колодою, кінець ти тут знайдеш.
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18.06.2024 10:48 Ответить
Ліворуч, в окопі ще одна свинособака "візіваєть агонь на сибя"..
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18.06.2024 11:15 Ответить
"Бог не тимошка, видит немножко"(с)
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18.06.2024 12:14 Ответить
а чого вони хрестяться? Бог грішникам злочинцям фашистам окупантам вбивцям не допомагає.

раз пішли на гріх, то моліться вже вашому сатані, а не Богу.
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18.06.2024 12:27 Ответить
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18.06.2024 12:27 Ответить
Вольные испражнения с бревном
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18.06.2024 12:35 Ответить
Красиво, я б сказав що даже естетично і філігранно.
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18.06.2024 13:05 Ответить
В пекло зі своїми дровами для казана... Завбачливо...
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18.06.2024 13:17 Ответить
заробив на білу ладу, любовник жени буде кататись. от телепень.
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18.06.2024 14:44 Ответить
Так мізкував як сховатися, аж мізки спалахнули. Кацап без телевізора безпорадний.
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18.06.2024 15:02 Ответить
я думав колоради тільки картоплю гризуть але й колодами не брєзгують
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18.06.2024 15:39 Ответить
 
 