Россиянин горит в окопе после удара дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта на лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боевая часть дрона-камикадзе была зажигательная, ведь после взрыва оккупант загорелся.
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