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Россиянин горит в окопе после удара дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боевая часть дрона-камикадзе была зажигательная, ведь после взрыва оккупант загорелся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в окопе держит в руках бревно и крестится перед метким прилетом дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7043) дроны (3991)


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Топ комментарии
+9
Нічого нового.Просто орк проспиртований,тому і легкозаймистий.
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18.06.2024 10:55
+3
ce šos nove......zažegateļnij snarjad ?
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18.06.2024 10:40
+2
Ну як завжди- на самому цікавому місці
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18.06.2024 11:38
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ce šos nove......zažegateļnij snarjad ?
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18.06.2024 10:40 Ответить
Нічого нового.Просто орк проспиртований,тому і легкозаймистий.
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18.06.2024 10:55 Ответить
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18.06.2024 10:56 Ответить
Ізобаричний...в закритому приміщені мав би статись вибух...а тут просто загорілась легка фракція бензину
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18.06.2024 11:12 Ответить
Ну як завжди- на самому цікавому місці
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18.06.2024 11:38 Ответить
Нема... Відео нема.
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18.06.2024 11:58 Ответить
Не сварчи!
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18.06.2024 12:31 Ответить
Дуже вибачаюся що потурбував Вас! Більше не буду! Не треба писяти у щоденник та викликати батькіа!
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19.06.2024 00:14 Ответить
👍
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19.06.2024 12:11 Ответить
Так і чому ж не приторочити до боєзаряду флакончик з бензином? Ефект буде вражаючий))
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18.06.2024 16:55 Ответить
Звичайна органіка, для чорноземів України!
Аграрії України, дбають !!
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18.06.2024 17:40 Ответить
 
 