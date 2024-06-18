Россиянин горит в окопе после удара дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, боевая часть дрона-камикадзе была зажигательная, ведь после взрыва оккупант загорелся.

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