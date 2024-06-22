110-я ОМБр испытывает серьезную нехватку fpv-дронов: объявлен срочный сбор. ВИДЕО

110-я ОМБр не только сбивает вражеские самолеты, но и массово ликвидирует вражескую технику и рядовых россиян на Покровском направлении - самой горячей точке фронта.

Об этом пишет в фейсбуке Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, бригада испытывает серьезную нехватку fpv-дронов - одного из главных средств поражения.

Батальону Беспилотных Систем критически нужны:

- сорок 7" fpv-дронов - 700 тыс. грн.

- кабель SLL-400-SF (500 м.) - 100 тыс. грн.

- две антенны AVENGER Booster 2.4G.5.8G. - 150 тыс. грн.

- десять усилителей сигнала WiFi 2.4 ГГц - 50 тыс. грн.

"Общая сумма сбора - 1 миллион гривен", - уточнил он.

Он также уточнил, что благодаря донатам ранее смогли закупить партию fpv-дронов для 110-й бригады, работу которых вы видите в этом ролике.

Реквизиты сбора для 110-й ОМБр

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/8s8fMNqian

Номер карты банки

5375 4112 1963 1079