110 ОМБр відчуває серйозний брак fpv-дронів: оголошено терміновий збір. ВIДЕО
110 ОМБр не тільки збиває ворожі літаки, але й масово ліквідує ворожу техніку та рядових росіян на Покровському напрямку - найгарячішій точці фронту.
Про це пише у фейсбуку Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, бригада відчуває серйозний брак fpv-дронів - одного з головних засобів ураження.
Батальйон Безпілотних Систем критично потребує:
- сорок 7" fpv-дронів - 700 тис. грн.
- кабель SLL-400-SF (500 м.) - 100 тис. грн.
- дві антени AVENGER Booster 2.4G.5.8G. - 150 тис. грн.
- десять підсилювачів сигналу WiFi 2.4 ГГц - 50 тис. грн.
"Загальна сума збору - 1 мільйон гривень", - уточнив він.
Він також уточнив, що завдяки донатам раніше змогли закупити партію fpv-дронів для 110-ї бригади, роботу яких ви бачите в цьому ролику.
Реквізити збору для 110 ОМБр
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8s8fMNqian
Номер картки банки
5375 4112 1963 1079
