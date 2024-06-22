110 ОМБр відчуває серйозний брак fpv-дронів: оголошено терміновий збір. ВIДЕО

110 ОМБр не тільки збиває ворожі літаки, але й масово ліквідує ворожу техніку та рядових росіян на Покровському напрямку - найгарячішій точці фронту.

Про це пише у фейсбуку Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, бригада відчуває серйозний брак fpv-дронів - одного з головних засобів ураження.

Батальйон Безпілотних Систем критично потребує:

- сорок 7" fpv-дронів - 700 тис. грн.

- кабель SLL-400-SF (500 м.) - 100 тис. грн.

- дві антени AVENGER Booster 2.4G.5.8G. - 150 тис. грн.

- десять підсилювачів сигналу WiFi 2.4 ГГц - 50 тис. грн.

"Загальна сума збору - 1 мільйон гривень", - уточнив він.

Він також уточнив, що завдяки донатам раніше змогли закупити партію fpv-дронів для 110-ї бригади, роботу яких ви бачите в цьому ролику.

Реквізити збору для 110 ОМБр

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8s8fMNqian

Номер картки банки

5375 4112 1963 1079