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Пограничники FPV-дронами уничтожают технику и пехоту оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов пограничной бригады "Месть" метко бьют по пехоте противника на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате не менее 3 ликвидированных и более 5 травмированных захватчиков, также уничтожено и повреждено 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", КамАЗ-5350, легковой автомобиль и внедорожный мотоцикл.

Также смотрите: Пограничники сбросами с дрона уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) пограничники (1579) дроны (4055)


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Це якісь неправильні прикордонники. Справжні обдзвонюють ухилянтів біля Тиси.
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29.06.2024 01:39 Ответить
 
 