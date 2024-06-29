Пограничники FPV-дронами уничтожают технику и пехоту оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов пограничной бригады "Месть" метко бьют по пехоте противника на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате не менее 3 ликвидированных и более 5 травмированных захватчиков, также уничтожено и повреждено 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", КамАЗ-5350, легковой автомобиль и внедорожный мотоцикл.

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