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Пограничники сбросами с дрона уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Ночью на Бахмутском направлении воины бригады "Помста" с помощью беспилотного коптера "Вампір" уничтожили танк оккупантов Т-72.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Бомбер завис над панцерником и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить врагу надежды на восстановление этой машины.

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пограничники (1574) танк (2256) дроны (3923)


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Гарно! Молодці!
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01.06.2024 09:35 Ответить
Зійшов на орків московських Благодатний Вогонь від Українців!!
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01.06.2024 11:46 Ответить
 
 