Пограничники сбросами с дрона уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Ночью на Бахмутском направлении воины бригады "Помста" с помощью беспилотного коптера "Вампір" уничтожили танк оккупантов Т-72.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Бомбер завис над панцерником и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить врагу надежды на восстановление этой машины.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий01.06.2024 09:35 Ответить Мне нравится 6
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий01.06.2024 11:46 Ответить Мне нравится 1
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