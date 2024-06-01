Пограничники сбросами с дрона уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Ночью на Бахмутском направлении воины бригады "Помста" с помощью беспилотного коптера "Вампір" уничтожили танк оккупантов Т-72.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Бомбер завис над панцерником и разрядил весь боезапас, чтобы не оставить врагу надежды на восстановление этой машины.

Смотрите также: Пограничники дроном уничтожили оборудование пункта связи оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО